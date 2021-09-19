تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي

يستعد فريق باريس سان جيرمان مواجهة قوية أمام منافسه الضيف ليون مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي على أرض ملعب ” حديقة الأمراء”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون

وستنطلق مباراة القمة بين باريس سان جيرمان ونظيره ليون عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين المستضيف باريس سان جيرمان وليون عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

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تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيلعب المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليون، حيث سيتواجد في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بينما سيغيب عن اللقاء راموس وفيراتي و كورزاوا بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق ليون

وسيدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فريق باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جيروم بواتينغ، إيمرسون بالميري، مارسيلو أنطونيو جيديس فيليو، أما في وسط الفريق كلاً من: لوكاس باكيتا، حسام عوار، برونو مورا، تياغو مينديز.

وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، إسلام سليماني، ريان شرقي، كارل توكو إكامبي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وتصدر فريق باريس سان جيرمان في صدارة قائمة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما في فريق أولمبيك ليون في المركز السابع برصيد 8 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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