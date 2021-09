باريس سان جيرمان يفوز على ليون في الوقت القاتل (فيديو)

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الصعب على نظيره الضيف أولمبيك ليون بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في الدوري الفرنسي، جمعت كلا الفريقين على ملعب ” حديقة الأمراء”.

وتمكن فريق ليون الفرنسي من تسجيل هدف التقدم في اللقاء في الدقيقة ال54 عن طريق لوكاس باكيتا في هجمة مرتدة سريعة أحرزها اللاعب في شباك مرمى المستضيف باريس سان جيرمان، لكن سرعان ما عادة أصحاب الأرض، ونجح في انهاء المباراة بالفوز بالثنائية الثمينة.

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور الهدف الأول لصالح فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال66 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة داخل شباك الضيف ليون، بينما أحرز الهدف الثاني المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة.

اقرأ المزيد: ريال مدريد يهزم فالنسيا في عقر داره ويعزز صدارته في الدوري الإسباني (شاهد)

ولعب المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليون، حيث تواجد في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بينما غاب عن اللقاء راموس وفيراتي و كورزاوا بسبب الإصابة.

ودخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فريق باريس سان جيرمان، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

It was not the result that we wanted, but I'm proud of our performance. We deserved a better result… Let's keep working hard! Allez, @ol 🦁🟦🟥 pic.twitter.com/4rDjv4rM3k

— Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) September 19, 2021