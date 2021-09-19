(شاهد) إطلالات جذابة وجريئة للفنانات في مهرجان الفضائيات العربية

أقيم مساء أمس السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، والمهداة لروح الفنان المصري الراحل سمير غانم، وزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز.

إلهام شاهين وفستان جري

ولفتت الفنانة المصرية إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستاناً (أوف شولدر)، طويلا باللونين الأسود والذهبي، بفتحة جانبية من الوسط تكشف جزءاً من ساقها.

ونشرت إلهام، صورا لها من الحفل عبر حسابها الرسمي في تطبيق (إنستجرام)، وعلّقت: (مهرجان الفضائيات العربية 2021).

كما تجاهلت الفنانة المصرية هنا الزاهد، الأزمة التي يمر بها شقيق زوجها، كريم فهمي، والذي أصيب بجلطتين على الرئة، وحضرت الحفل بفستان أزرق بفتحة جانبية تكشف ساقها بشكل كبير.

روجينا ودرة

وظهرت الفنانة روجينا بفستان باللون الزهري على السجادة الحمراء، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر أيضاً، وبكتف واحد.

وتركت روجينا خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية مع رفع الغرة للخلف، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، ومجموعة أساور.

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نيكول سابا بإطلالة صارخة

ومن النجوم المتوافدين على الحفل، النجمة اللبنانية نيكول سابا، والتي أطلت بفستان أزرق لامع، يكشف الكثير من ساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

وتألقت الفنانة المصرية نرمين الفقي بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء، فارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، بدون أكتاف ومكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت نرمين مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها على كتفيها مرتدية بعض المجوهرات الناعمة.

نسرين طافش محتشمة

وابتعدت الفنانة السورية نسرين طافش عن الإثارة والإطلالة الجريئة هذه المرة، وارتدت فستانا طويلا باللون الكاشمير كت، ويتميز بأنه مزينا ببعض التطريزات، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلاً على الجانبين.

وعلى الرغم من أزمة منعها من الغناء في مصر ، إلا أن الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس، تألقت على السجادة الحمراء أيضا.

وظهرت بلقيس بفستان أصفر طويل، بدون أكمام، كاشفةً عن صدرها بجرأة غير معهودة عليها.

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مي عمر تلفت الأنظار

كما ظهرت الفنانة المصرية مي عمر بإطلالة جريئة في المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي، مزود بأكمام، وتميز قصته بأنه مكشوف عند منطقة الصدر بشكل مُلفت، ومزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مي عمر مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت أقراطاً طويلة، وحلق.

وتوافد عدد كبير من الفنانين على الحفل من بينهم الفنان أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، وعايدة رياض، مصطفى درويش، وغيرهم.

حسن الرداد يغادر فوراً

وتسلم الفنان حسن الرداد التكريم المهدى للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من مهرجان الفضائيات العربية، قبل انطلاق الحفل وغادر مباشرة.

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كما حصدت نيكول سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية “الجو حلو، فيما حصدت بلقيس على جائرة أفضل مطربة شابة.

وأعربت نيكول سابا عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب مهديةً الجائزة إلى لبنان قائلة: (بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات).

جوائز الإبداع والتميز

وحصد الفنانان أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى على جوائز تميز عن أدوارهم فى مسلسل “لؤلؤ”، كما حصل مسلسل “الاختيار 2” أفضل مسلسل، أما جائزة الإبداع من نصيب الفنانة جميلة عوض عن مسلسل “حرب أهلية”.

وحصدت هنا الزاهد جائزة الإبداع والتميز أيضاً عن مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، ونفس الجائزة حصدتها جميلة عوض عن دورها في مسلسل “حرب أهلية”.

كما حصدت حنان مطاوع جائزة الإبداع والتميز عن مسلسل “القاهرة كابول”، وإيهاب فهمي عن مسلسل “ولاد ناس:”.

وحصل إيهاب جلال على جائزة أفضل منتج برامج.

هذا وقد حصد جوائز التميز والابداع أيضاً درة عن مسلسل “بين السما والأرض”، ونرمين الفقي عن مسلسل “ضل راجل”، وليلى زاهر عن مسلسل “في بيتنا روبوت”.

وحصلت روجينا على نفس الجائزة عن مسلسل “بنت السلطان”، ورانيا فريد شوقي عن مسلسل “ولاد ناس”، ومحمد إبراهيم يسري ورنا رئيس عن مسلسل “ضل راجل”، ومصطفى درويش عن مسلسل “ضد الكسر”.

ويرأس لجنة النقاد مهرجان الفضائيات العربية هذا العام كل من الناقد طارق الشناوى، وعضوية كلا من الناقدة والكتابة خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله ، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق ، أندرو محسن،نادر عدلى.

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