لابورتا من جديد يكشف عن خسائر نادي برشلونة وميزانيته المالية

أعلن رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا عقب اجتماعه مع مجلس إدارة الفريق الكتالوني نهاية الأسبوع الماضي، بأن حجم خسائر النادي السنة الماضية التي بلغت نحو 481 مليون يورو.

لابورتا وخسائر برشلونة

وقال لابورتا في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي، جاء فيه: ” عقد مجلس الإدارة المنعقد في دورته العادية داخل ملعب الكامبنو، عن حجم الخسائر لفريق برشلونة عن السنة الماضية 2020-2021 بخسائر وصلت 481 مليون يورو”.

برشلونة يعلن عن خسائر فلكية.. ويناقش مصير كومان وكالة الأنباء الأسبانية EFE © أقر نادي #برشلونة خلال اجتماع لمجلس إدارته اليوم الخميس، موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-2022. وأكد النادي أن دورة 2020-2021، ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو. pic.twitter.com/JT1RAe6p1A — R ̸ ̸A ̸ ̸F ̸ ̸I ̸ ̸D ̸ ̸🇵🇸 (@RafidBM) September 16, 2021

وأردف البيان، ” لقد تم الموافقة على ميزانية الدخل التشغيلي لموسم 2021-2022 والبالغة 765 مليون يورو، وكذلك الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية في عطلة نهاية الأسبوع في يومي ال16 وال17 من شهر أكتوبر القادم”.

لابورتا والأزمة المالية

وأعلن برشلونة فري بيانه، أنه في السادس من شهر أكتوبر المقبل، سيتم تفقد المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية التي مر بها نادي فريق برشلونة الإسباني.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن الاجتماع العادي لمجلس نادي فريق برشلونة الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، شهد مطالبة العديد من أعضاء مجلس الإدارة برحيل المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان، عقب الهزيمة الكبيرة الأخيرة التي تعرض لها الفريق الكتالوني أمام منافسه الضيف بايرن ميونيخ ” البافاري” بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

«Барселона» отчиталась о громадных убытках в сезоне-2020/21 😱 Клуб в минусе на 481 млн евро:https://t.co/FvJlPDhN52 📷 David Ramos/Getty Images pic.twitter.com/Ug5WvxZx6F — Матч ТВ (@MatchTV) September 17, 2021

وبينت الصحيفة، أن الأعضاء يعتقدون بأن المدير الفني كومان لم يعد بإمكانيته قيادة فريق برشلونة، كما أن مستقبله مع الفريق الكتالوني أصبح يزاد تعقيدًا كل يوم.

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ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، يليه في المركز الثاني ريال مدريد بفارق نقطة واحدة برصيد 10 نقاط.

وآتى فريق فالنسيا في ثالث الترتيب متساويًا بذلك بنفس النقاط مع ريال مدريد، أما في المركز الرابع جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 9 نقاط، متساويًا مع ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس بنفس النقاط.

BTV esports: في حالة رحيل كومان لابورتا يُفكر بهذه الأسماء لخلافته: جوردي كرويف وتشافي وايريك تان هاغ وكوتش ايمون. pic.twitter.com/NavfJ1JPB7 — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) September 18, 2021

أما في المركز السادس فريق إشبيلية برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع راديو فاليكانو وبرشلونة ومايوركا على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

لكن في عاشر الترتيب آتى فريق ريال بتيس برصيد 5 نقاط خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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