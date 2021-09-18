كريم فهمي في العناية المركزة بعد إصابته بجلطتين في الرئة .. ما علاقة كورونا؟ (شاهد)

تصدر اسم الفنان المصري كريم فهمي، قوائم البحث عبر (جوجل)، و ذلك بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خاص في العاصمة المصرية القاهرة.

جلطتين بالرئة

وأعلنت أسرته لاحقاً تفاصيل الوعكة التي استلزمت وضعه في العناية المركزة، حيث أكد شقيقه الفنان أحمد فهمي، أن كريم أصيب بجلطتين في الرئة.

وبعد الكم الهائل من الرسائل والاتصالات التي وردت أحمد للإطمئنان على صحة شقيقه كريم، كتب على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي ).

وتابع: (عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم).

جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم 🤲🏻 — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) September 17, 2021

وقال أحمد فهمي في تصريحات متلفزة إن مشكلة واجهت شقيقه الذي كان يحصل على علاج مضاد للسيولة لعلاج مشكلة في القولون وأنه يحتاج في نفس الوقت لأدوية سيولة لإذابة الجلطات الموجودة في رئتيه.

عناية عادية

وأشار أحمد أن شقيقه كريم فهمي تلقى برتوكول العلاج المناسب وتم نقله منذ ساعات من سرير العناية المركزة إلى غرفة عادية، حتى يستكمل العلاج في المستشفى لأيام ثم سيخرج ويعود إلى المنزل.

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وأشار أحمد فهمي إلى أن الفريق الطبي القائم على علاج شقيقه كريم لم يتوصل لسبب إصابته بالجلطة حتى الآن، معقبا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت من أجل اكتشاف السبب.

آلام في الصدر وكورونا

وحول بداية الأزمة التي مر بها كريم فهمي، قال أحمد إن شقيقه شعر بآلام في صدره وكحة وتوقع اصابته بفيروس كورونا المستجد وعزل نفسه تحسبًا لإصابته بالفيروس.

وتابع: (بعدما زادت آلامه وانتقل للمستشفى، اكتشف الأطباء إصابته بجلطتين صغيرتين في الرئيتين، لكن حالته الصحية جيدة حاليًا ويتحدث مع مرافقيه وتحسنت حالته بشكل كبير.)

أول صورة من المستشفى

وفي ذات السياق، شاركت الفنانة ومصممة الأزياء، ندى أكرم، أول صورة لكريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى.

ونشرت ندى صورة كريم عبر خاصية “الستوري” على حسابها في تطبيق “إنستجرام” معقبة: (إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة).

كما سارع العديد من الفنانين إلى مواساة كريم فهمي وتمنى الشفاء العاجل له، منهم آيتن عامر، ورامي جمال، يوسف الشريف والمطرب أحمد فهمي ورانيا محمود ياسين ومي كساب وعلي ربيع وغيرهم.

أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل🙏ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك🙏 — Youssef el sherif (@ElSherif) September 17, 2021

ربنا يشفي كريم فهمي ويرجعه لدانيا وبناته ويديه الصحة ويرجعلهم أحسن من الأول🙏 بحبهم اوي ويارب اشوفهم دايما بخير🙏❤ دعواتكم🤲 — Engy Alaa (@engyalaa) September 17, 2021

كريم فهمي وزوجته

وقبل أسابيع، أثار كريم فهمي الجدل بصوره التي استعاد خلالها ذكريات إجازته الصيفية في جزر المالديف، برفقة زوجته، والأجواء الرومانسية التي جمعتهما هناك.

ونشر كريم فهمي صوراً عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، توثق الأجواء الحميمية مع زوجته دانيا البناوي في المالديف، فظهر وهو يحتضنها ويقبلها برومانسية، معقباً: (أفضل أيامي في المالديف).

View this post on Instagram A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial)

لكن كريم فهمي تعرض لهجوم عنيف بسبب الصور التي رأوا أنها جريئة وخاصة، فجاء في التعليقات: (الناس مالها انت بتبوس مراتك).

وكتب آخر متسائلاً: (اية الهدف واحد يتصور كدة هو ومراتة وعامة الشعب يشوفهم).

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وطالب آخر كريم فهمي بالاحتفاظ بهذه اللحظات في منزله وكتب: (أجواء رومانسية في اوضة النوم يا فنان .. لا حول ولا قوة الا بالله).

ووافقته أخرى الرأي: (قلة ادب والله ماتروح تبوسها في بيتك).

حول كريم فهمي

يشار إلى أن كريم فهمي يبلغ من العمر 38 عاماً، وهو طبيب أسنان بالأصل، حيث درس طب الأسنان بجامعة القاهرة.

ودخل كريم فهمي إلى عالم الفن بعد أن نجح بالاختبار الذي وضعه القائمين على صناعة مسلسل (عرض خاص) لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل.

وظهر فهمي في المسلسل بشخصيته الحقيقية وهي شخصية دكتور أسنان يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه، لكنه في الحقيقة لم يترك الطب.

و شارك كريم أيضًا في كتابة سيناريو فيلم (أوضتين وصالة) كما قام بتأليف فيلم (بيبو وبشير) وفيلم (مستر آند مسز عويس) وفيلم (هاتولي راجل) الذي قام بالمشاركة في بطولته أيضًا.

ومؤخراً أعلن فهمي عن استعداده لتقديم جزء ثاني من فيلم (ديدو) الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو.

والفيلم سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

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