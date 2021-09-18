شيلاء سبت تصدم الجمهور بمظهر صادم بعد إجرائها عملية تجميل (فيديو)

تسببت الفنانة البحرينية الشهيرة شيلاء سبت، في صدمة كبيرة لجمهورها بشكلها الجديد بعد أن شاركت متابعيها فيديو لها بعد خروجها من إحدى عيادات التجميل.

وظهرت شيلاء خلال الفيديو الذي رصدته (وطن) بشفاه منفوخة وعلقت قائلة: “ما عليكم من شفايفي شو كبير صاروا بس هذا عقب تذويب الفيلر الي خضعت له.. عطوني أبرة بالعضل عشان يخف الإتفاخ وخلال 48 ساعة المفروض ما يبقى شيء منه”.

كما ظهرت خلال لقطات أخرى من الفيديو وهي داخل عيادة التجميل لإجراء تصحيح للفيلر.

وتعرضت شيلاء لانتقادات من المابعين بسبب كثرة عمليات التجميل.

زواج شيلاء سبت من المطرب فؤاد عبدالواحد

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي فاجأت الفنانة البحرينية شيلاء سبت جمهورها بعقد قرانها على المطرب اليمني فؤاد عبدالواحد، في خبر صدم جمهورهما، خاصة أنهما لم يكشفا سابقاً عن ارتباطهما بعلاقة حب.

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عقد قران بشكل مفاجئ

وكانت البداية حين نشرت شيلا سبت صورة رومانسية تجمعها بفؤاد عبدالواحد عبر حسابها على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: (الحمدلله).

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بينما نشر فؤاد عبدالواحد نفس الصورة عبر حسابه على (انستجرام)، وأرفقها بتعليق وردة فقط.

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واعتقد الجمهور في البداية أنه كلا الفنانين يمهدان لعمل جديد يجمعهما، قبل أن تقطع الفنانة البحرينية هيفاء حسين الشك باليقين.

ونشرت هيفاء خلال خاصية الستوري عبر (انستجرام) صورة لشيلاء سبت وفؤاد عبدالواحد، وأرفقتها بتعليق: (أبارك لأختي شيلاء والأخ فؤاد على عقد قرانهم، ربي يسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة يا رب).

من هو خطيب شيلاء سبت؟

الجدير بالذكر أن المطرب اليمني فؤاد عبدالواحد (34 عاماً)، ولد في محافظة تعز جنوبي اليمن، وظهرت موهبته الفنيه منذ أن كان صغيراً .

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وما أن وصل فؤاد عبدالواحد إلى السادسة عشر من عمره بدأ حياتة الفنية بإقامة مهرجانات واحتفالات وأفراح وأسس فرقة زين رغم ممانعة أهله، كما شارك في عدة مؤتمرات فنية خارجية.

وحصل عبدالواحد على الثانوية العامة من ثانوية تعز، والتحق بكلية الآداب بجامعة تعز قسم لغة إنجليزية، قبل أن يوقف قيده لمشاركته بمسابقة نجم الخليج على شاشة تلفزيون دبي.

انضم فؤاد عبدالواحد بعدها لشركة روتانا للصوتيات التي تولت إنتاج أعماله، فسجل عام 2015 أغنية خاصة بعنوان (زفة) بشكل دويتو مع الفنان السعودي محمد عبده لصالح أحد أفراح العائلات في الإمارات.

في عام 2016، أشيع خبر زواج فؤاد عبدالواحد لكنه تبين أنها مجرد لقطات من كواليس أغنيته المصورة (يا حب)، واعتبر بأن الأب الروحي له بالفن هو فايز السعيد .

نجم الخليج

و حصل فؤاد على لقب نجم الخليج عام 2010 في المسابقة التي نظمها تلفزيون دبي والتي استمرت 13 أسبوعاً وتوج باللقب وتم تسليمه درع المسابقة وشيك بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي.

وكان قد تلقى فؤاد عبدالواحد قبل المسابقة وعلى مدى شهرين دورات تدريبية في ستة مجالات شملت الرياضة والمسرح والصوت والألحان وغيرها من المجالات الفنية.

وأطلق أول ألبوماته بعنوان (فؤاد عبد الواحد 2016، وضم 18 أغنية تعاون فيها مع عدة شعراء وملحنين من الخليج واليمن.

واشتهر عبدالواحد بخلافه مع مواطنته اليمنية بلقيس.

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