“لم يحترم الضيف” .. حمد المزروعي يُسيء للشيخ تميم بن حمد بعد صورته مع محمد بن سلمان وطحنون

في تغريدةٍ مُسيئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، تغريدة بصور وماركة وسعر “الشورت” الذي كان يرتديه الأمير في لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، على البحر الأحمر.

حمد المزروعي يحذف تغريدته!

ورغم أنّ حمد المزروعي حذف تغريدته المسيئة، إلا أنّ مغردين استطاعوا أن يحتفظوا بصورةٍ لها، معتبرين أنّه تعمّد الاساءة للشيخ تميم بن حمد، والتأثير على الأجواء الإيجابية لعودة العلاقات بين الجانبين .

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واعتبر مغردون أنّ حمد المزروعي حينما نشر الصورة في اساءة للأمير تميم هدفه نشر سمومه، ثم يمسح التغريدة ليوصل رسالة بإن طحنون مجرد “مرسال” ينهي كل الامور ويعود لمكانه الطبيعي، وان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو صاحب كلمة الفصل، لكنه لا يعلم أن الامور خرجت من يده. وفق المغرد الشهير “بوغانم”

المزروعي .. او بالاخص محمد بن زايد

حين نزل صوره في اساءه للامير

هدفه ان يكب سمه .. بعدها يمسح

ويبغي يوصل رساله بإن طحنون مجرد مطراش

ينهي كل الامور ويرجع لمكانه الطبيعي

وان محمد بن زايد هو صاحب كلمة الفصل

لا .. يعلم بإن الامور خرجت من يده .. — بوغانم (@bughanim73_q) September 18, 2021

فيما اعتبر اخرون ان حمد المزروعي لم يحترم ضيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذكروا بأن حمد المزروعي تمادى سابقاً على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض .

الرجل في ضيافة المملكة حتى يعود وفي هذه الفترة تحترمه إذا كنت تعرف قيمة الضيف لكن من تجرّد من القيم والمبادئ أصبح رخيص لا قيمة له .. حمد جسّد لنا مثال عن الرخيص في تغريدة https://t.co/JH9R6W9UNi — فيصل #2030 🇸🇦 (@hraa20) September 17, 2021

لم يحترم المضيف المستقبل لهم سمو ولي العهد

ولم يحترم احد شيوخ الصف الاول في بلدة الشيخ طحنون المتواجد بالصورة

ويسيء لامير قطر

وكالعادة جبان اتته الاوامر بحذف تغريدة وسياتي لنا حيوان يدافع عنه ويقول يمثل نفسه pic.twitter.com/dB02o4xHua — طيار ركن (@MBS_SAD) September 17, 2021

ومن المعروف أنّ حمد المزروعي، لسان محمد بن زايد في تويتر، وهو دائم التعرّض لأعراض القطريين، وسبق أن أساء مراراً لوالدة أمير قطر الشيخة موزة المسند، خلال الأزمة الخليجية.

ولي العهد السعودي وأمير قطر و طحنون بن زايد بملابس غير رسمية

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة عبر حسابه في تويتر، وعلق عليها: “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

وفور نشر بدر العساكر الصورة، جرى تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وسط تعليقاتٍ تُشيد باللقاء بين ولي العهد السعودي والأمير تميم وطحنون بن زايد .

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “لقاء الأخوة والصداقة والمودة رغم الخلافات التي قد تحدث سيبقى خليجنا واحد وشعبنا واحد تجمعنا الأخوة والعلاقات التاريخية والنسب من أجل مصلحة دول الخليج وشعوبها”.

لقاء الأخوة والصداقة والمودة

رغم الخلافات التي قد تحدث سيبقى خليجنا واحد وشعبنا واحد تجمعنا الأخوة والعلاقات التاريخية والنسب من أجل مصلحة دول الخليج وشعوبها #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #امير_دولة_قطر_الشيخ_تميم_بن_حمد#الشيخ_طحنون_بن_زايد #البحر_الأحمر

🇸🇦❤️🇶🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/2kX8gZaKno — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 17, 2021

وعلق الكاتب عبدالله البندر على صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون قائلاً: “في ضيافة سمو سيدي ولي العهد بالبحر الأحمر. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خليجنا واحد”.

في ضيافة سمو سيدي ولي العهد بالبحر الأحمر. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خليجنا واحد ♥️ pic.twitter.com/w4WEkEN0TN — عبدالله البندر (@a_albander) September 17, 2021

وقال (خالد جاسم) : “عسى ربي يديم هذي الضحكة”.

عسى ربي يديم هذي الضحكة .، pic.twitter.com/RzEYGEoJET — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 17, 2021

من جهته، اعتبر الصحفي الإسرائيلي “روعي كاييس” صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، صورة الأسبوع وربما هذا العام.

وقال “كاييس” إن “اللقاء غير عادي واللوك غير عادي” على شواطئ البحر الأحمر.

لقاء طحنون بن زايد وأمير قطر في الدوحة

يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، في زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

يشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي. كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

جدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد. وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

ورغم هذه اللقاءات، الا انه حتى اليوم لم يتقابل امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، بينما التقى بحاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم.

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