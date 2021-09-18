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حمد المزروعي يسيء للشيخ تميم بن حمد أمير قطر بعد صورته مع محمد بن سلمان وطحنون بن زايد

“لم يحترم الضيف” .. حمد المزروعي يُسيء للشيخ تميم بن حمد بعد صورته مع محمد بن سلمان وطحنون

في كتب أنس السالم

في تغريدةٍ مُسيئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، تغريدة بصور وماركة وسعر “الشورت” الذي كان يرتديه الأمير في لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، على البحر الأحمر.

تغريدة حمد المزروعي
تغريدة حمد المزروعي

حمد المزروعي يحذف تغريدته!

ورغم أنّ حمد المزروعي حذف تغريدته المسيئة، إلا أنّ مغردين استطاعوا أن يحتفظوا بصورةٍ لها، معتبرين أنّه تعمّد الاساءة للشيخ تميم بن حمد، والتأثير على الأجواء الإيجابية لعودة العلاقات بين الجانبين .

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واعتبر مغردون أنّ حمد المزروعي حينما نشر الصورة في اساءة للأمير تميم هدفه نشر سمومه، ثم يمسح التغريدة ليوصل رسالة بإن طحنون مجرد “مرسال” ينهي كل الامور ويعود لمكانه الطبيعي، وان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو صاحب كلمة الفصل، لكنه لا يعلم أن الامور خرجت من يده. وفق المغرد الشهير “بوغانم”

فيما اعتبر اخرون ان حمد المزروعي لم يحترم ضيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذكروا بأن حمد المزروعي تمادى سابقاً على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض .

ومن المعروف أنّ حمد المزروعي، لسان محمد بن زايد في تويتر، وهو دائم التعرّض لأعراض القطريين، وسبق أن أساء مراراً لوالدة أمير قطر الشيخة موزة المسند، خلال الأزمة الخليجية.

تميم بن حمد ووالدته
تميم بن حمد ووالدته

ولي العهد السعودي وأمير قطر و طحنون بن زايد بملابس غير رسمية

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة عبر حسابه في تويتر، وعلق عليها: “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

وفور نشر بدر العساكر الصورة، جرى تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وسط تعليقاتٍ تُشيد باللقاء بين ولي العهد السعودي والأمير تميم وطحنون بن زايد .

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “لقاء الأخوة والصداقة والمودة رغم الخلافات التي قد تحدث سيبقى خليجنا واحد وشعبنا واحد تجمعنا الأخوة والعلاقات التاريخية والنسب من أجل مصلحة دول الخليج وشعوبها”.

وعلق الكاتب عبدالله البندر على صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون قائلاً: “في ضيافة سمو سيدي ولي العهد بالبحر الأحمر. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خليجنا واحد”.

وقال (خالد جاسم) : “عسى ربي يديم هذي الضحكة”.

من جهته، اعتبر الصحفي الإسرائيلي “روعي كاييس” صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، صورة الأسبوع وربما هذا العام.

وقال “كاييس” إن “اللقاء غير عادي واللوك غير عادي” على شواطئ البحر الأحمر.

لقاء طحنون بن زايد وأمير قطر في الدوحة

يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، في زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

الكاتب أندرياس كريغ يعتبر زيارة طحنون بن زايد لأمير قطر تنازلا مؤقتاً لتأمين مصالح الإمارات
الكاتب أندرياس كريغ يعتبر زيارة طحنون بن زايد لأمير قطر تنازلا مؤقتاً لتأمين مصالح الإمارات

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

طحنون بن زايد في زيارة أمير قطر
طحنون بن زايد في زيارة أمير قطر

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

يشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي. كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

طحنون بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
طحنون بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
طحنون بن زايد وملك الأردن عبدالله الثاني
طحنون بن زايد وملك الأردن عبدالله الثاني

جدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد. وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

ورغم هذه اللقاءات، الا انه حتى اليوم لم يتقابل امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، بينما التقى بحاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم.

محمد بن راشد وأمير قطر
محمد بن راشد وأمير قطر

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