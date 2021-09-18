المهرة البحرينية تستعرض أنوثتها بفستان شبك قصير وتعمد حذف الصور لاحقاً (شاهد)

استعرضت الفنانة المهرة البحرينية أنوثتها مجدداً في إعلان لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة برادا.

سيدة برادا

ونشرت المهرة مجموعة صور لها بفستان رمادي قصير من الشبك، وتركت شعرها مموجاً ومنسدلاً على كتفها، واعتمدت مكياجاً خفيفاً، والتقطت الصورة بجانب سيارة فارهة.

وتحرص الفنانة البحرينية على إغلاق خاصية التعليقات مؤخراً على صورها الجريئة تجنباً للانتقادات.

ومؤخراً ارتدت المهرة البحرينية سروال رياضي ضيق (ليجن) أو (الفيزون).

وظهرت المهرة في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي، مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.

واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية، وأغلقت التعليقات كذلك في وجه متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون، واكتفت بوضع تنبيه لصالح شركة الملابس الرياضية التي تُعلن لها.

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والغريب في الأمر، أن المهرة البحرينية قادمت بحذف الصور، وهو ما فعلته قبلها بأيام حين نشرت عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.

إغراء ودلع أمام الكاميرا!

وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، قبلها بأسابيع وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها.

وتقف المهرة أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات إيحائية وإغراء لعرض الملابس بطريقة جريئة.

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مجوهرات المهرة البحرينية

وسبق أن استعرضت المهرة أنوثتها بطريقة مثيرة للجدل، في إعلان لأحد ماركات المجوهرات قبل أسابيع.

ونشرت المهرة حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أبيض بدون أكمام، وبفتحة v لدى منطقة الصدر.

وفي إطلالة أخرى مشابهة، ارتدت المهرة تيشرت أبيض ملتصق بجسدها، وغطت جزء منه بقميص شفاف.

وركزت المهرة الصور على يديها وصدرها بطريقة (الزوم) لاستعراض المجوهرات التي تُعلن لها، وتركت خاصية التعليقات مغلقة كعادتها.

جدل حول جنسية خطيب المهرة البحرينية

وفي سياق آخر، على الرغم من حرص الفنانة المهرة على إخفاء هوية خطيبها، إلا أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كشفت عن صورته لأول مرة.

ونشرت مي العيدان صورة للمهرة البحرينية وهي تجلس في أحد المطاعم برفقة شاب يظهر الجزء الخلفي من جسده دون وجهه، وصورة أخرى تكشف وجهه بشكل واضح.

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ولم تكشف مي العيدان المزيد من المعلومات حول هوية خطيب المهرة البحرينية، لكن الناشطون بدأوا بكشف المعلومات.

فمنهم من قال إن خطيب المهرة البحرينية يدعى يوسف، وأنه عراقي الجنسية ومنفصل عن زوجته ويعيش في لندن، فيما ادعى آخرون أنه من فئة “البدون”، وذهب بعضهم إلى أنه سعودي أو قطري.

المهرة البحرينية: هذه الصورة مزيفة

وسبق أن حسمت المهرة البحرينية شائعات خطوبتها لرجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي.

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو عبر “سناب شات” أنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

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وأضافت: “تأخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس”.

وتابعت: “أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي”.

“لم أرَ زوج بلقيس في حياتي”

وأوضحت قائلة: “تخيلوا أنا أطلع أبرر لكم شيئاً أنا لم أفعله، ولكن حين رأيت أن الموضوع طال وأخذ أكبر من حجمه، تألمت فعلاً”.

وتحدثت المهرة البحرينية عن سلطان عبداللطيف قائلة: “من ناحية زوج الفنانة بلقيس، لا أعرفه ولم أره في حياتي ولا حتى صدفة، ولا أعرف لماذا هذا الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس فاموا بتركيبها فسقطت التهمة علي، اللهم لا اعتراض“.

واختتمت المهرة البحرينية حديثها بالقول:”صدقوني أنا لست متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه”.

خطوبة المهرة البحرينية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعادوا نشر صور من خطبة المهرة، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.

وأثارت هذه الأنباء والتعليقات غضب الفنانة البحرينية التي خرجت عن صمتها وأكدت في عدة منشورات عبر حساب “سناب شات” أنها وبلقيس مثل الأخوات، وهي تحبها جداً.

وتابعت المهرة البحرينية: “البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها”.

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