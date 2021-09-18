الدوري الإنجليزي: ليفربول وأرسنال يفوزان وتعثر مخيب للآمال لحامل اللقب مانشستر سيتي

شهدت منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز فريق ليفربول على أرضه أمام منافسه كريستال بالاس بثلاثة نظيفة، وكذلك فوز أرسنال بيرنلي بهدف نظيف دون مقابل، فيما تعادل سلبيًا فريق مانشستر سيتي أمام الفريق الضيف ساوثهامبتون.

ليفربول وتعزيز الصدارة في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق ليفربول “الريدز” في تحقيق الفوز على منافسه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الآنفيلد”، جاء الهدف الأول من توقيع السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ال43 سددها بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ال78 أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول بعد المئة مع فريق ليفربول بتسديدة قوية سجلها على يسار شباك مرمى كريستال بالاس.

وسدد الهدف الثالث في اللقاء اللاعب نابي كيتا في الدقيقة ال89 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت في شباك حارس المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

مانشستر سيتي والتعادل السلبي أمام ساوثهامبتون

وتعادل حامل اللقب السابق مانشستر سيتي ” السماوي” على أرضه أمام فريق ساوثهامبتون سلبيًا دون إحراز أي من الأهداف، في ظل الأداء الباهت الذي ظهر فيه لاعبي فريق مانشستر سيتي في اللقاء والضغط والقوة الذي ظهر فيه الفريق المنافس ساوثهامبتون.

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أرسنال والفوز النظيف على بيرنلي

وتمكن فريق أرسنال “المدفعجية” من تحقيق الفوز على نظيره فريق بيرنلي بهدف نظيف دون مقابل، وقد جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب مارتين أوديغارد بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك مرمى بيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق ليفربول على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب المنافسين مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

King recognises king 👑 Another memorable milestone for @MoSalah ⚽️ pic.twitter.com/ZBi2nnlDBM — Liverpool FC (@LFC) September 18, 2021

وتساوى فريق مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون على الترتيب في الدوري الممتاز بنفس الرصيد مع فريق مانشستر سيتي، أما في المركز السادس آتى فريق برايتون برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس فريق توتنهام بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 8 نقاط، متساويًا مع فريق برينتفورد بنفس النقاط في المركز التاسع، وآتى فريق واتفورد في عاشر الترتيب برصيد 6 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

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