“ميدل ايست مونيتور”: وضع إسرائيل في الاتحاد الأفريقي خطأ فادح لهذه الأسباب

اعتبر موقع (middleeastmonitor) أن وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي خطأ فادح.

وقال الموقع، إنّ “مجرد التفكير في وجود مؤسسة استعمارية تتمتع بمعاملة السجادة الحمراء ضمن إطار معادٍ للاستعمار يعتبر بمثابة اعتقاد شحاذ. بل أكثر من ذلك عندما يكون هذا الوضع هو الاتحاد الأفريقي، لأن القارة عانت من الاستعمار والعبودية واستغلال مواردها الطبيعية والبشرية والعديد من العلل الأخرى الناجمة عن تدخل القوى الأجنبية. كان يحق لنا أن نعتقد أن أفريقيا قد مضت قدما وتركت تلك الحقبة وراءنا”.

“حراس لا يستحقون الثقة”

وتابع الموقع”: “نحن كنا مخطئين. يبدو أننا أوكلنا السلامة السياسية للقارة، التي تراكمت على مدى عقود من النضال الدموي المناهض للاستعمار ، إلى حراس لا يستحقون الثقة. هذا ما يبدو عليه في الجدل الحالي في الاتحاد الأفريقي الذي أشعله رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، الذي سمح لنظام استعماري – دولة الفصل العنصري في إسرائيل – بالحصول على صفة مراقب في المنظمة مع تجاهل تام للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي”.

يؤكد الموقع أن “إسرائيل ليست متجذرة في الاستعمار فحسب، بل هي أيضًا قوة محتلة منذ أن ورثتها سلطات الانتداب الاستعماري البريطاني عن فلسطين. لقد عرّض السكان الفلسطينيين الأصليين لأسوأ شكل من أشكال الاستبداد يمكن تخيله لأكثر من سبعة عقود”.

وقال: “إن أيديولوجية دولة إسرائيل هي الصهيونية، وهي حركة عنصرية يمينية متطرفة يؤيدها القادة الإسرائيليون السابقون والحاليون دون خجل. إن سياسات التمييز القديمة ضد السكان الفلسطينيين الأصليين أصبحت رائجة وفرضت بعنف من قبل نظام عسكري قاسٍ. هذا يتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الاتحاد الأفريقي”.

علاوة على ذلك ، فإن إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية متزايدة.

تم التوصل إلى العديد من النتائج في هذا الصدد من قبل ما لا يقل عن أجهزة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. وقرر المقررون الخاصون من خلال تحقيقات شاملة أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جرائم الفصل العنصري.

كما تجاهلت إسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بالمساءلة. رغم كل هذا ، رأى رئيس مفوضية الاتحادأنه من المناسب احتضان دولة مارقة.

موقف صارم

ومع ذلك، اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك جنوب إفريقيا ، موقفًا صارمًا ضد وضع إسرائيل كمراقب. معركة قلب القرار الأحادي الذي اتخذه فكي أزمة كبرى تواجه الهيئة الأولى في القارة.

على هذه الخلفية ، أطلقت مجموعة من المحامين الدوليين والباحثين ومنظمات حقوق الإنسان طعنًا قانونيًا لقرار ضم دولة الفصل العنصري “اسرائيل”.

وتضم المجموعة منظمات غير حكومية من جنوب إفريقيا مثل تحالف التضامن الفلسطيني وشبكة ميديا ​​ريفيو، إذ تسعى هذه الجهات لإلغاء وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

وقالت تلك الجهات: بصفتنا جنوب أفريقيين يعيشون في دولة عضو في الاتحاد الأفريقي ، “نعتبر أن من واجبنا القتال والاعتراض” على قرار منح إسرائيل مثل هذه المكانة.

يحتوي التقديم المفصل على ما يقرب من 200 صفحة من الحجج القانونية وشهادات المزاعم ضد إسرائيل. الحجة هي أنه إذا كان لإسرائيل صفة مراقب وبالتالي يمكن أن تكون “منخرطة في وظائف الاتحاد الأفريقي” ، فإن الأخير لديه اختصاص للتحقيق في الادعاءات ضد دولة الفصل العنصري.

يعرب المشتكون عن استيائهم من قيام الاتحاد الأفريقي ، على الرغم من تعهداته بدعم وحماية حقوق وحياة إفريقيا وشعبها ، وعلى الرغم من وقوفه ضد الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، مثل تلك التي ارتكبتها دولة الفصل العنصري. ، ارتكب الاتحاد خطأ فادحًا. يجب أن يوافق أي شخص وكل من يهتم بالعدالة في هذا العالم.

الجزائر تقود مساعٍ لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي

وبعد نجاحها في الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بعضوية مراقب، تسعى دولة الجزائر بالتعاون مع 13 دولة أفريقية في طرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي.

قناة “الواقع” الجزائرية قالت أن الجزائر بدأت رسمياً تشكيل طاقم أفريقي لرفض قرار إدخال إسرائيل في الاتحاد الأفريقي للحفاط على مبادئ الاتحاد ودعم الدولة الفلسطينية العربية.

وأكد مراقبون أن تحركات الجزائر تأتي في سياق العمل الوطني القومي، مؤكدين إمكانية نجاح هذه المساعي في طرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي، نظرًا للعلاقة القوية بين دول أفريقيا وفلسطين.

الجزائر تتهم المغرب صراحةً بالسماح للعدو الإسرائيلي بتهديدها

في سياق قريب، قال رئيس مجلس الأمة في الجزائر، صالح قوجيل، إن قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “ضروريا وواجبا”.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022، في مقر المجلس، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء الحكومة.

وأشار إلى أن “الجـزائر كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح لعدو الجزائر وعدو العرب بتهديد الجـزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية وذلك برضا وزير الخارجية المغربي”، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ إعادة العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي.

ولفت إلى أنه على المغرب أن “يفهم بشكل نهائي بأن الجـزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن”.

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وأعلنت الجـزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهمة المغرب بتنفيذ ما وصفته بـ”الأعمال الدنيئة” ضدها، موضحة أن “عداء المغرب ممنهج ومبيت”.

وتزامن ذلك مع اتهام الجـزائر جماعتين تم تصنيفهما مؤخرا ضمن التنظيمات الإرهابية، بالتسبب في اشتعال حرائق الغابات المدمرة في البلد خلال الشهر الجاري، وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل.

وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا منذ عقود، حيث تدعم الجزائر “جبهة البوليساريو” المسلحة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب وهي منطقة تعتبرها الرباط ضمن أراضيها.

ولا تعترف الجزائر بإسرائيل ولا تشير إليها في البيانات الرسمية سوى بوصف “الكيان الصهيوني”. وقالت إسرائيل هذا الشهر إنها ستقيم قريبا علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب.

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