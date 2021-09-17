موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الضيف الثقيل كريستال بالاس مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وستقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لينان، الأردن، البحرين، اليمن، العراق، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، عند الساعة الرابعة مساءً، لكن عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، بينما الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثالثة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

كل التركيز الآن على العودة للدوري الإنجليزي الممتاز 👊🔴 pic.twitter.com/pXxexQxnes — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين فريق ليفربول ونظيره كريستال بالاس عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف كريستال بالاس، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

أكد يورغن كلوب استمرار غياب روبيرتو فيرمينو عن الفريق في مباراة كريستال بالاس يوم السبت. pic.twitter.com/ZBoibYwbWe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق كريستال بالاس

وسيلعب المدرب باتريك فييرا في تشكيلة أساسية أمام الفريق المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

أما في دفاع الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: كونور غالاغير، مايكل أوليز، إيبيريشي إيز، وفي هجوم سيكون كلاً من الثلاثي، ويلفريد زاها، أودسون إدوارد، كريستيان بنتيكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول ” الريدز” في ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط متساويًا بذلك مع المتصدر مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بنفس الرصيد من النقاط.

بينما يأتي الفريق المنافس كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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