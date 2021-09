مستقبل محمد صلاح مع ليفربول أصبح في المجهول بعد تصريح كلوب الأخير

أثار مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب الغموض حول مستقبل محمد صلاح، خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة الفريق أمام منافسه الضيف كريستال بالاس في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد المدرب كلوب على سؤال وجهه صحفي خلال المؤتمر عن مستقبل صلاح مع الفريق، قائلاً: ” لا يوجد شيء لقوله من جانبي، كما أنني لست مدخلاً في هذه الأمور”.

وأضاف كلوب، ” أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح مع الفريق، إنه يعمل بشكل جيد ويقدم الأداء الجيد وليس هناك أي شيء أخر من أجل قوله في هذا الأمر”.

🗣"There is nothing to say about this. The only thing I'm really interested in is how Mo looks, how sharp he is and how committed he is at the moment which is absolutely spot on."

