مستقبل محمد صلاح مع ليفربول أصبح في المجهول بعد تصريح كلوب الأخير

أثار مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب الغموض حول مستقبل محمد صلاح، خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة الفريق أمام منافسه الضيف كريستال بالاس في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب وتجديد عقد محمد صلاح

ورد المدرب كلوب على سؤال وجهه صحفي خلال المؤتمر عن مستقبل صلاح مع الفريق، قائلاً: ” لا يوجد شيء لقوله من جانبي، كما أنني لست مدخلاً في هذه الأمور”.

وأضاف كلوب، ” أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح مع الفريق، إنه يعمل بشكل جيد ويقدم الأداء الجيد وليس هناك أي شيء أخر من أجل قوله في هذا الأمر”.

🗣"There is nothing to say about this. The only thing I'm really interested in is how Mo looks, how sharp he is and how committed he is at the moment which is absolutely spot on." Jurgen Klopp isn't interested in speaking about Mo Salah's contract pic.twitter.com/YeH2HLBnSg — Football Daily (@footballdaily) September 17, 2021

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لكن تصريح المدرب كلوب، يعكس مدى تناقضه بتصريحات التي يدلي بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد سبق وأن تحدث الشهر الماضي، أنه يشارك إدارة الفريق في محادثات التجديد للنجم المصري محمد صلاح، حيث قال آنذاك ” أنا أشارك في كل شيء تقريبًا مع النادي”.

وأردف، تحدث بعض المحادثات دون وجودي وهذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك إلا أنني أعرف كل تلك الأشياء وأكون على علم بها”.

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا

ونجح المصري صلاح في تقديم الأداء المميز مع فريق ليفربول ” الريدز” في منافسات دوري أبطال أوروبا، من خلال المساهمة في تحقيق الفوز على منافسه الضيف الميلان الإيطالي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

فقد نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف النجم المصري محمد صلاح، معلقًا عليه: ” إنهاء رائع ومعتاد من الملك”.

تمريرة مميزة من أوريغي 😍 إنهاء رائع معتاد من الملك @MoSalah 👑pic.twitter.com/HuXVY6fCrh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2021

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 14 في منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”، ليتشارك بنفس الرصيد من الأهداف مع أسطورة ليفربول وقائدها السابق ستيفن جيرارد.

وعلى صعيد الدوري الممتاز فقد نجح صلاح في الوصول إلى هدف رقم ال100، ليضم إلى قائمة أسرع اللاعبين وصولاً لهذا الرقم خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وينتهي عقد فخر العرب صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، في شهر يونيو/ حزيران القادم، وسط المفاوضات المستمرة بين إدارة الفريق ووكلاء اللاعب من أجل تجديد عقده حتى الآن.

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