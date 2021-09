دراسة: عقار يستخدم في خفض الكوليسترول يمكن أن يخفف أعراض التهاب القولون التقرحي شارك: وجد خبراء جامعة ستانفورد أن عقار أتورفاستاتين – الذي يباع تحت اسم ليبيتور- و يستخدم عادة في خفض الكوليسترول، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي. عقار أتورفاستاتين / ليبيتور و خفض الكوليسترول وأظهرت البيانات أن المرضى الذين يتناولون الدواء، الذي يستخدم عادة في خفض الكوليسترول، كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى الجراحة أو دخول المستشفى بمقدار النصف مقارنة بالمرضى الذين يتلقون رعاية طبيعية.بحسب ديلي ميل البريطانية من غير الواضح بالضبط سبب تحسن العقاقير المخفضة لـ الكوليسترول من حالتهم، ولكن يعتقد أن الحبوب لها بعض الفوائد المضادة للالتهابات. التهاب القولون يحدث التهاب القولون عندما يلتهب القولون والمستقيم ويتقرحان. إنه النوع الأكثر شيوعًا من أمراض الأمعاء. قد يؤدي إلى أعراض تشمل الإسهال وآلام المعدة والحاجة إلى استخدام المرحاض بانتظام ، ولا يعالج حاليًا إلا بالأدوية المضادة للالتهابات. يعاني واحد من كل 400 شخص في المملكة المتحدة من هذه الحالة ، وهو نفس المعدل تقريبًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. حوالي ثلث المرضى ينتهي بهم الأمر بالحاجة إلى الجراحة. في الدراسة ، قام الباحثون بتمشيط قواعد البيانات التي تحتوي على مئات مرضى التهاب القولون التقرحي في الولايات المتحدة. نظروا في العلاجات التي كان يتم إعطاؤها للمرضى للحالات الأخرى وقارنوا نتائجهم. يبدو أن أولئك الذين يتناولون العقاقير المخفضة لـ الكوليسترول شهدوا أكبر تحسن في التهاب القولون التقرحي، وكذلك المرضى الذين يتناولون دواءين للعلاج الكيميائي. العقاقير المخفضة لـ الكوليسترول آمنة بشكل عام قال الدكتور بورفيش خاتري، خبير الطب الحيوي بجامعة ستانفورد بأن عقاري السرطان لن يتم وصفهما “بسبب الآثار الجانبية الخطيرة”. لكنه أضاف: “العقاقير المخفضة لـ الكوليسترول آمنة بشكل عام بما يكفي لدرجة أن بعض الأطباء يمزحون أنه ينبغي وضعها في الماء”. كما تم وصف أدوية أخرى مضادة للالتهابات بمعدل أقل لمرضى التهاب القولون التقرحي الذين كانوا يتناولون العقاقير المخفضة لـ الكوليسترول. في حين أنه من غير المعروف تمامًا كيف تقلل الستاتين من أعراض المرض، قال الدكتور خاطري إن من المعروف أن لديهم نوعًا من القدرات العامة المضادة للالتهابات. وأضاف الدكتور: “في هذه المرحلة ، يمكن للمرء أن يجادل في أن هذه البيانات تظهر ارتباطًا قويًا بما يكفي لبدء وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول لالتهاب القولون التقرحي”. وقال “أعتقد أننا على وشك الانتهاء. نحتاج إلى التحقق من صحة التأثيرات بشكل أكثر صرامة قبل نقلها إلى العيادة”. نظر فريق البحث فقط في الأدوية التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة، بحيث إذا وجدوا دواءً فعالاً، فيمكن طرحه على المرضى في وقت أقرب. نُشرت الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية للمعلوماتية الطبية. يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” أن الآلاف من مرضى الأمعاء يمكن تجنب زياراتهم المنتظمة للمستشفيات والانتظار الطويل للعلاج باختبار بسيط. في الوقت الحالي ، يجب على مرضى التهاب القولون التقرحي، وهو حالة التهابية مستعصية تصيب القولون، زيارة العيادة الخارجية لمدة يومين كل بضعة أشهر لإجراء فحص طبي. اقرأ ايضاً: الكثير من المضادات الحيوية قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون يتضمن ذلك تنظيرًا سينيًا، يتم خلاله إدخال كاميرا على أنبوب رفيع في الممر الخلفي. لا يمكن إجراء التنظير السيني إلا في المستشفى وهناك حاجة لثلاثة موظفين لتشغيل الجهاز. يجب على المرضى بعد ذلك العودة بعد أسبوع للتحدث إلى طبيبهم حول نتائجهم. الآن، بفضل جهاز محمول جديد يسمى LumenEye ، يمكن أن يكون التنظير السيني شيئًا من الماضي لمرضى التهاب القولون. التهاب القولون التقرحي والتهاب القولون التقرحي هو حالة مرضية مزمنة حيث يصاب القولون والمستقيم بالتهاب، بحيث يمكن أن تظهر تقرحات صغيرة على بطانة القولون، ويمكن أن تنزف وتنتج صديدًا. الأعراض الرئيسية لالتهاب القولون التقرحي: -إسهال متكرر قد يحتوي على دم أو مخاط أو صديد.

-آلام في البطن

-الحاجة إلى إفراغ أمعائك بشكل متكرر

-قد تعاني أيضًا من التعب الشديد وفقدان الشهية وفقدان الوزن. وتختلف شدة الأعراض حسب مقدار التهاب المستقيم والقولون ومدى شدة الالتهاب.بالنسبة لبعض الناس، فإن هذه الحالة لها تأثير كبير على حياتهم اليومية. قد يمر بعض الأشخاص لأسابيع أو أشهر بأعراض خفيفة جدًا، أو لا تظهر على الإطلاق ، تليها فترات تكون فيها الأعراض مزعجة بشكل خاص (نوبات انتكاسة أو انتكاسات). ولدى معظم الناس، لا يوجد سبب محدد لحدوث المرض ، على الرغم من أن عدوى القناة الهضمية يمكن أن تكون السبب في بعض الأحيان. ويُعتقد أيضًا أن الإجهاد عامل محتمل. ويجب أن ترى طبيبًا عامًا في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من أعراض التهاب القولون التقرحي ولم يتم تشخيص إصابتك بهذه الحالة. وتشمل مضاعفات التهاب القولون التقرحي ما يلي: -التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي – حيث تتلف القنوات الصفراوية داخل الكبد.

-زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

-ضعف النمو والتطور لدى الأطفال والشباب.

-كما أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج التهاب القولون التقرحي يمكن أن تسبب ضعف العظام (هشاشة العظام) كأثر جانبي.

