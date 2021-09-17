نجم تشيلسي “جيمس” يتعرض لعملية سطو على منزله وسرقة ميدالياته الذهبية (فيديو)

تعرض نجم فريق تشيلسي الإنجليزي رييس جيمس 21 عامًا، لعملية السطو على منزله مساء يوم الثلاثاء الماضي، جاء ذلك بالتزامن مع خوض مباراته أمام منافسه الضيف زينيت سانت بطرسبورغ الروسي في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف دون مقابل.

نجم تشيلسي جيمس والسرقة

وقد نشر اللاعب الإنجليزي جيمس عبر حسابه على منصة ” الانستغرام” يوم أمس الخميس مقطع فيديو، معلقًا عليه: ” اللصوص قاموا باقتحام منزلي أثناء سير مباراة فريق تشيلسي ضد زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا، حيث أنهم قاموا برفع خزانتي الخاصة بالكامل وسرقوها بكافة محتوياتها”.

تمت سرقة خزنة لاعب تشيلسي رييس جيمس من منزله ، الخزنة لا تحتوي على مجوهرات ولكن تحتوي على ميدالية دوري ابطال اوروبا والسوبر الأوروبي واليورو . لا تقلق سنحقق الأبطال من جديد لأجلك يا جيمس 😁pic.twitter.com/PjPVJKFmls — عمار| كود خصم نايس ون AM8 (@_Ai2i) September 16, 2021

وأردف جيمس، ” الخزانة تحتوي على الميدالية الذهبية التي حصدتها مع فريق تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، وكذلك الميدالية الذهبية في السوبر الأوروبي في ذات العام، والميدالية الفضية في كأس أمم أوروبا يورو2020 مع المنتخب الإنجليزي”.

جماهير تشيلسي

ووجه نجم تشيلسي ندائه إلى الجميع بضرورة إيجاد اللصوص، قائلاً: ” أدعو مشجعي فريق تشيلسي وإنجلترا للمساعدة في إيجاد اللصوص الذين لن ينعموا بالراحة لأننا توصلنا إلى أدلة جديدة ضدهم”.

في يوم 14 سبتمبر.. مجموعة من اللصوص الجبناء قاموا بسرقة خزنة خاصة باللاعب رييس جيمس من منزله فيها ميدالية الابطال والسوبر وفضية يورو 2020 اللاعب طلب من الجمهور مساعدته على التعرف على اللصوص حيث قام بنشر مقاطع لكاميرا المراقبة عبر انستغرام pic.twitter.com/nxnCHkgGuc — Majid Al-Qattan 🇦🇪 ⭐️⭐️ (@MajidAlQattan) September 16, 2021

وأضاف، ” لقد تم الفوز بهذه الميداليات لأنني مثلت إنجلترا وتشيلسي وهو شرف لي ولا يمكن سلبه مني أبدًا، سواء كان بحوزتي ميداليات مادية أو لا، وكان من حسن الحظ أن المنزل كان خاليًا لحظة الاقتحام، لكنني أريد إعلامكم أنني بخير ونأمل القبض على هؤلاء وتحقيق العدالة”.

اقرأ المزيد: لحظات مؤثرة في وداع سعد سمير بعد قرار الرحيل عن الأهلي (فيديو)

وانضم رييس جيميس إلى صفوف فريق تشيلسي خلال موسم صيف عام 2018، حيث شارك معه في 58 مباراة مسجلاً هدفًا وحيدًا مع الفريق الإنجليزي.

📷🔵| رييس جيمس عبر الانستغرام يكشف أن لصوص اقتحموا منزله وسرقوا ميداليته في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبي بالإضافة إلى ميداليته في بطولة أوروبا 2020. pic.twitter.com/8NgOm1D57f — اخبار البريميرليغ (@TOP4EPL) September 16, 2021

ترتيب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” في صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف فريق تشيلسي “البلوز” بنفس النقاط.

أما في المركز الثالث آتى فريق زينيت من ترتيب المجموعة دون إحراز أي من النقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق مالمو المالديفي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك