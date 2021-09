لبنان .. لماذا رفعت حكومة ميقاتي أسعار البنزين بعد يوم من دخول الوقود الإيراني!؟ شارك: رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين يوم الجمعة وخفضت الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله في الوقت الذي يقدم فيه خططًا لمعالجة أزمة مالية مدمرة. رفع أسعار البنزين في لبنان وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، رفع أسعار البنزين بنحو 38 بالمئة، وذلك للمرة الثالثة خلال شهرين، حيث ارتفع السعر الجديد للبنزين الخالي من الرصاص (98 أوكتان) ارتفع بحوالي 38.5 بالمئة إلى 180 ألف ليرة (12.4 دولار) للصفيحة (20 لتر) بعد أن كانت 130 ألف ليرة (حوالي 9 دولارات)”. كما ارتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص “95 أوكتان” بنحو 38 بالمئة إلى 174 ألفا و300 ليرة (حوالي 12 دولار) للصفيحة، من بعد أن كانت 126 ألفا و300 ليرة (8.7 دولارات)، وفق البيان ذاته. اقرأ ايضاً: سيد من وعد ووفى.. هاشتاج يتصدر الترند في لبنان بعد دخول شاحنات الوقود الإيرانية أسعار البنزين ارتفعت 4 اضعاف وبذلك تكون أسعار البنزين في لبنان قد ارتفعت بنحو أربعة أضعاف خلال شهرين فقط. كما وقعت الحكومة عقدًا جديدًا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة Alvarez & Marsal (A&M) لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، وهي خطوة سعى إليها المانحون الذين يرغبون في رؤية بيروت تنفذ إصلاحات لفتح المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.بحسب رويترز ووعدت حكومة ميقاتي، التي تولت السلطة قبل أسبوع، باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، بما في ذلك محادثات مع صندوق النقد الدولي (IMF) وبدء الإصلاحات. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الخميس، إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة وأن الصندوق على استعداد للانخراط في الفترة المقبلة. وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي. يقول البنك الدولي إن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي واحدة من الأرقام القياسية المقلقة. تراجعت العملة أكثر من 90٪ منذ عام 2019 ، ودُفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر ، والنظام المصرفي مشلول، وأدت أزمة العملة الصعبة إلى نقص في الواردات الحيوية، بما في ذلك الوقود. ويقول منتقدون إن النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، مما ساهم في حدوث نقص أدى إلى شل الحياة الطبيعية وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار متضخمة للغاية. قال جورج براك، عضو نقابة مالكي محطات الوقود، الذي يتوقع إلغاء الدعم بنهاية سبتمبر، “هذه هي المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم”. وقال إن الأسعار الجديدة تستند إلى سعر صرف يقارب 12 ألف جنيه للدولار. مقارنة بسعر 8000 جنيه للدولار الذي وافقت عليه الحكومة السابقة على أسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أقل من سعر السوق الموازية ، حيث تم تداول الدولار عند 14600 يوم الجمعة. دعم غير ميسور التكلفة وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه لم يعد بإمكانه توفير الدولارات للوقود بأسعار مدعومة بشدة. قال مايك عازار، المستشار المالي البارز في بيروت، إن ارتفاع أسعار البنزين يعني أن المستوردين سيظلون يجلبون الدولارات من البنك المركزي بدلاً من السوق ، وبالتالي لا يزال الدعم ساريًا. في تعزيز للاحتياطيات المستنفدة، تم إيداع 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في البنك المركزي، حسبما قالت وزارة المالية، وهي جزء من التخصيص العالمي للصندوق للمساعدة في تداعيات جائحة COVID-19. وتعززت الليرة اللبنانية من نحو 19 ألف دولار للدولار منذ تولي ميقاتي منصبه ، منهية عاما من الصراع السياسي على المقاعد الوزارية التي تركت لبنان بلا دفة. أوصى صندوق النقد الدولي لبنان بتوحيد أسعار الصرف المتعددة إلى جانب خطوات أخرى بما في ذلك تدقيق البنك المركزي. وقع وزير المالية يوسف خليل، وهو مسؤول كبير سابقًا بالبنك المركزي العقد مع شركة A&M ، التي قالت الوزارة إنها ستقدم تقريرًا أوليًا في غضون 12 أسبوعًا من بدء عمل فريقها. انسحبت A & M من التدقيق في نوفمبر الماضي، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تطلبها. وقالت وزارة المالية في أبريل / نيسان إن البنك المركزي وافق على تسليم المستندات المطلوبة. ثم وافق البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد ، وسط الكثير من التجاذبات بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة. رفع أسعار البنزين بعد يوم من دخول الوقود الإيراني وقبل الاعلان عن رفع أسعار البنزين، كشف تلفزيون المنار اللبناني، عن أن حزب الله بدأ الخميس، في إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، في خطوة تقول الجماعة إنها تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة، فيما قال معارضوها إنها تعرّض البلاد لخطر العقوبات الأمريكية. ونقل “المنار” عن مراسله القول إن قافلة من نحو 20 شاحنة تحمل زيت وقود إيرانياً دخلت لبنان، فيما قال حزب الله المدعوم من إيران إن السفينة التي تحمل الوقود رست في سوريا يوم الأحد. ويأتي هذا بعد أن أعلن حزب الله أنه يعمل على جلب الوقود من إيران في الوقت الذي يعاني فيه البلد من نقص حاد في الكهرباء والبنزين؛ إذ قال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء: “إن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلام”. ودشن ناشطون للبنانيون هاشتاجاً حمل وسم ” #سيد_من_وعد_ووفي” لشكر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي يصفونه بالسيد في إشارة إلى عظمته بالنسبة لأنصار حزب الله. حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة الماضية، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. وعقب ذلك، أعلن الامين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، وذلك في تصريح من قصر بعبدا. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي. وأفاد ميقاتي: "سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان". اقرأ ايضاً: مجلة إسبانية: خط أنابيب غاز مصري ينقص الطاقة في لبنان وأضاف: "أعد اللبنانيين أننا سنعمل بمبدأ وطني، ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوت فرصة لدق أبواب العالم العربي". وأردف: "يجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر". وأكد أن "الحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي". وأعرب عن أمله "بأن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لُبنان إلى عزه وازدهاره". وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية، بموعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

