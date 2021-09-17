حسين لبيب: الزمالك كان عايش بفلوس تركي آل الشيخ وأدعو الجماهير للتبرع

قال رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك المصري حسين لبيب في تصريحات صحيفة، بأن نادي الزمالك عاش في فترة على نفقات تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

حسين لبيب والأزمة المالية

وبين لبيب، في تصرح صحفي له عبر قناة “إم بي سي” مصر، قائلاً: ” نادي الزمالك خلال فترة زمنية كان عاش على فلوس تركي آل الشيخ في تمويل بعض الصفقات للنادي”.

كابتن حسين لبيب: كنا عايشين بفلوس المستشار تركي آل الشيخ

. pic.twitter.com/5IEvsLBE2H — Muhammad Moustafa (أبو الأندية) (@KoooraMuhammad) September 17, 2021

وأردف، ” قيمة الإيجارات للمحال التجارية التي تحيط بالسور الخاص بالنادي، كانت تدر دخلاً على خزينة النادي، لكن هناك عدد من المحال لم تدفع المستحقات وهناك قضايا في هذا الشأن”.

وأضاف، ” لو كل زملكاوي ساهم في دفع 100 جنيه، وهناك مليون مشجع سيدفع لنا، فهناك مبلغ 100 مليون جنيه وهناك ديون على النادي بسبب قضايا منذ نحو 10 سنوات”.

حسين لبيب والأهلي

وتابع لبيب، ” الأهلي مؤسسة يعمل بشكل صحيح منذ فترة، ونحن لم نكن كذلك، ونكن الاحترام لكل الناس ولكن لم تدار الأمور اقتصاديًا بصورة جيدة”.

واستكمل، ” أرض مدينة 6 أكتوبر من الممكن أن تدر دخلاً على نادي الزمالك، ولكن لم تبنى ومهدد بالسحب في حال بنائها، كما أن دفع الاشتراكات ستدر دخلاً، ورغم ذلك لم أقل أنني سأقوم بالرحيل دون أن أسلم النادي من أجل إجراء الانتخابات لإدارة المجلس الجديد لرئاسة نادي الزمالك”.

حسين لبيب عبر إم بي سي مصر 🗣️ 💬تركي آل الشيخ دفع مبالغ كويسة للزمالك، في فترة ما كانوا عايشين بهذه الأموال pic.twitter.com/eJkcWvts1u — FilGoal (@FilGoal) September 17, 2021

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ويضيف، ” أريد أن أسلم نادي الزمالك مظبوطًا قبل إجراء الانتخابات، كما أنني أريد سداد مستحقات اللاعبين من أجل الحفاظ على الفريق، فقد سددنا 13 مليون جنيه حتى الآن وهناك قضايا خفضنا قيمتها ونعمل مع باقي الأندية ولا أريد ترك النادي إلا وملف القضايا الخارجية مظبوطًا وأن يكون النادي لديه استدامة لموارده”.

وختم حديثه بعد توجيه عمرو أديب سؤالاً هل نقدر على التجديد لأشرف بنشرقي؟، ليرد لبيب قائلاً: ” الأمر لا يتعلق بالمال نهائيًا ونستطيع التجديد له وهناك شرط لا أوافق عليه من أجل مصلحة نادي الزمالك وسيتم الحل، ولكن الأموال لن تجبرني على عدم التجديد”.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك 🗣

💬 لو كل واحد دفع 100 جنيه هنجدد لـ بن شرقي pic.twitter.com/F1Nw5xU66G — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) September 17, 2021

يشار إلى أن الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري لكرة القدم عن الموسم المنصرم في المرة ال13 في تاريخ مسيرته، كما وتوج فريق الزمالك البيضاوي لكرة اليد كذلك بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على غريمه الزمالك بفارق نقطة وحيدة جاء في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية المثيرة بين الفريقين.

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