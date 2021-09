الراقصة جوهرة تقلد إطلالة كيم كارداشيان وتتعرض لسخرية واسعة: “خليكي على بدلات الرقص” (شاهد) شارك: أثارت الراقصة جوهرة، ضجةً كبيرة، بعد نشرها صور وفيديو، قلّدت فيه إطلالة النجمة العالمية كيم كارداشيان في حفل الـ Met Gala. ونشرت الراقصة الروسية جوهرة، عبر حسابها في انستغرام، فيديو، بدت فيه وهي ترتدي فستاناً اسوداً، وتغطي رأسها، وتكشف عن ساقيها. https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2021/09/242026426_361402968962898_7316772206813145167_n.mp4 سخرية من محاولة الراقصة جوهرة تقليد اطلالة كيم كارداشيان وقوبلت محاولة الراقصة جوهرة تقليد اطلالة كيم كارداشيان بسخرية واسعة من متابعيها، إذ قال أحدهم: “لما تكون حافظ مش فاهم”، فيما قال متابع آخر: “لما تطلب كيم كارداشيان من سوق الجمعة”، وعلّق ثالث: “تقليد اعمي وياريت عارفه تقلد”. وتساءل آخر: “ليش هذا التقليد دائما للاجانب هذا الموديل الغريب بالملابس يعود الى كيم كاردشيان لماذا العرب دائما يتجهون للتقليد وليس للابتكار ؟ سؤال بحاجه الى جواب مقنع”. بينما علقت متابعة: “فكك من حركات كيم كاردشيان وخليكي على بدلات الرقص”. وكانت النجمة العالميّة كيم كارداشيان فاجأت الكثيرين، حين ظهرت بلباس، يقال إنها استوحته من طليقها كاني ويستن خلال مشاركتها في أكبر ليلة للأزياء، وذلك في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأميركية. وأظهرت صور وفيديوهات ملتقطة، كيم مرتدية الأسود من رأسها إلى قدميها، كما غطت وجهها بقناع أسود، مما جعلها تبدو في شكل مرعب. وكانت النجمة الأميركية مرفقة برجل ارتدى هو الآخر نفس اللباس ونفس القناع، وتبين لاحقها أنه مصمم الأزياء الشهير في دار بالنسياغا، دمنا غفاساليا. من هي الراقصة جوهرة!؟ الاسم الحقيقي للراقصة و الفنانة الشهيرة المعروفة باسمها الفني “جوهرة” هو في حقيقة الأمر ايكاترينا أندريفا، و هي روسية الجنسية و تبلغ من العمر 31 عام. بدأت العمل في مجال الرقص الشرقي بجمهورية مصر العربية بتاريخ 31 يناير الماضي، حيث كان العديد من المصريين يبحثون عن اسمها الحقيقي متغاضين عن شهرتها باسمها الفني. جوهرة، راقصة استعراضية روسية و صاحبة مدرسة رقص شرقي في العاصمة الروسية موسكو تحمل اسمها “مدرسة جوهرة للرقص الشرقي”. عملت جوهرة أو ايكاترينا أندريفا في الترجمة و الاعلانات و تدريس الرقص الشرقي، حيث أن سيرتها الذاتية مليئة بالعديد من التغيرات و الأعمال المختلفة. وحصلت الراقصة جوهرة، ايكاترينا اندريفا، خلال مسيرتها الفنية و العملية الطويلة و المتنوعة على بعض الجوائز البارزة المحلية و الدولية التي تفتخر بها. كانت غالبية الجوائز في مجال الرقص بأنواعه و الرقص الشرقي على وجه الخصوص، وإليكم قائمة بجوائز و انجازات الراقصة جوهرة: -المركز الثاني في بطولة العالم في رقص الفولك بعام 2010.

-جائزة مهرجان الرقص الشرقي الدولي “فرعون” عام 2011.

-جائزة مهرجان الرقص الشرقي الدولي للسلام عام 2011.

-بطلة روسيا في الرقص الكلاسيكي "إيدو" عام 2010. جوهرة في جلسة تصوير داخل مسجد الميناء الكبير! وكانت الراقصة الروسية المقيمة في مصر، جوهرة، أثارت غضباً واسعاً بين المصريين بعد خضوعها لجلسة تصوير في أحد المساجد. ونشرت الراقصة جوهرة صوراً لها داخل ساحة مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة، وظهرت خلالها وهي ترتدي عباءة بيضاء، وحجاب رأس، وتضع مساحيق تجميل خفيفة. وأرفقت الراقصة جوهرة صورها بتعليق قالت فيه: "رمضان كريم على الأمة الإسلامية، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير". وعبر المصريون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الصور، ورأوا أنه لا يجوز ترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صورا في أيام مباركة في شهر كريم. فيما عبر اخرون عن دهشتهم من اختيار الراقصة جوهرة المسجد تحديدا لجلسة التصوير، رغم أن الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية، مؤكدين أنها قصدت إثارة الجدل، مطالبين بمحاسبتها ومحاسبة المسؤول عن ذلك. وحول الواقعة، قال مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر إنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة. وحول الصور المتداولة للراقصة جوهرة، أشار إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة. وتابع: "ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة". وأشار المصدر إلى عدم تلقيه أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة. اقرأ ايضاً: رانيا يوسف تؤدي وصلة رقص جريئة مع الراقصة جوهرة على أنغام (بنت الجيران) وتتعرض للهجوم! ولاحقاً، كشفت مصادر من وزارة الأوقاف في مصر، أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد إمام مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بسبب جلسة التصوير. وذكرت المصادر أن الواقعة لم تخالف التعليمات التي يتبعها، الأئمة كما أن جلسة التصوير كانت خارج المسجد، وفي ساحته، وأن الراقصة جوهرة ترتدي ملابس محتشمة لا إثارة فيها، كما أن المسجد هو مفتوح للسياح والتصوير في ساحته كما هو متبع في الغردقة. وتابعت المصادر: "وزارة الأوقاف لا تمنع مرتادي المساجد من السائحين، ما داموا ملتزمين بآداب المسجد، وتعليماته، فالغردقة يأتها سائحون من كل دول العالم ولا تعارض مع زيارتهم للمساجد، خاصة وأن المسجد به متخصصين ممن يتحدثون العديد من اللغات يوضحون للسياح آداب دخول المسجد ومنهم من يعطونه ملابس كالإسدال أو غطاء للرأس قبل الدخول للمسجد". ونوهت المصادر إلى أن الساحة متاحة للجميع كنوع من السياحة كما يحدث في مسجد الصحابة في شرم الشيخ الذي يتميز بفن معماري فريد وينبهر به الأجانب بحسب تعبيرهم. يذكر أنه صدر حكم ضد الراقصة جوهرة بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة. لكن الراقصة جوهرة استأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

