بعد مرور عام على التطبيع .. ماذا قال نفتالي بينيت لقيادة الإمارات والبحرين!؟

علّق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلين نفتالي بينيت على مرور عام على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين .

وحلّت الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى، للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

نفتالي بينيت يرحب باتفاقيات التطبيع

وقال بينيت على حساب رئيس وزراء دولة الاحتلال بتويتر: “بعد مرور عام على اتفاقيات إبراهيم (التطبيع)، ترحب دولة إسرائيل بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”.

تعقيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على مرور عام على اتفاقيات إبراهيم: "بعد مرور عام على اتفاقيات إبراهيم، ترحب دولة إسرائيل بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 17, 2021

واعتبر بينيت أن هذه “اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط”.

وقال: “أود أن أشكر قيادة الإمارات والبحرين على شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية واشكر الإدارة الأمريكية التي سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك”.

هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط. أود أن أشكر قيادة الإمارات والبحرين على شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية واشكر الإدارة الأمريكية التي سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 17, 2021

واضاف بينيت: “العلاقات بين دولتنا توجد مجرد في بدايتها ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة. حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل اطفالنا”.

العلاقات بين دولتنا توجد مجرد في بدايتها ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة. حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل اطفالنا". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 17, 2021

سفارة الإمارات بإسرائيل تحتفل بمرور عام على اتفاق التطبيع

واحتفلت سفارة الإمارات في تل أبيب، بمرور عام، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بلافتات، نشرتها في تل أبيب وغربي القدس المحتلة .

وعلّقت السفارة لافتات كبيرة في تل أبيب وغربي القدس، كُتب عليها باللغات العربية والعبرية الانجليزية “السلام هو مستقبل أبنائنا”.

وتضمنت اللافتات العلمين الإسرائيلي والإماراتي.

وقال موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر “دشنت سفارة الإمارات في إسرائيل، حملة في تل أبيب والقدس، بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية السلام الإبراهيمي”.

وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر قائلا “من أجل المستقبل، من أجل مستقبل أولادنا”.

وأضاف “شكرا سفارة الإمارات في تل أبيب”.

وكان موقع “اسرائيل بالعربية” نشر فيديو لاماراتيين ويهود يحتفلون معاً بما يسمى عيد رأس السنة العبرية في أبوظبي بدولة الامارات .

سفير الإمارات لدى أمريكا يتحدث عن “تنازل كبير”

زعم يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، أن قرار بلاده بإبرام هذا الاتفاق “أنقذ حل الدولتين”، وفق ما ذكره تقرير موقع Middle East Eye البريطاني.

بعد مرور عام على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي أطلق ما يعرف باتفاقات إبراهام للسلام، والذي أطلق موجة تطبيع كانت الإمارات عرابها، وضمت إلى جانب أبوظبي كلاً من البحرين والمغرب والسودان، تحاول الإمارات الدفاع عما تصفه بـ”مكاسب التطبيع” في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها.

وزعم يوسف العتيبة أثناء الفعالية التي استضافها مركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة أنه لو “لم تنجح الدولة الغنية بالنفط في إبرام اتفاقات إبراهام… لكانت إسرائيل على الأرجح قد ضمت جزءاً من الأراضي الفلسطينية، ولانتهى حل الدولتين”.

كما قال المسؤول الإماراتي: “هذا على الأرجح أكبر تنازل تم التوصل إليه لصالح القضية الفلسطينية في السنوات الـ25 الماضية”.

بينما قال راشد بن عبد الله آل خليفة، سفير البحرين في الولايات المتحدة: “أعتقد أن اتفاقات إبراهام تقربنا خطوة من سلام شامل في المنطقة، وتضع مثالاً يُحتذى به للآخرين في المنطقة”.

وزعم آل خليفة أن هذه الاتفاقات نزعت فتيل التوترات بأسرع مما حدث في الصراعات السابقة. وقال: “أعتقد أن هذه الاتفاقات ساهمت بدور مهم في الحد من التوترات”.

لكن المسؤولين في إسرائيل أكدوا مراراً على رفضهم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن حكومة بلاده برئاسة نفتالي بينيت لن تبرم اتفاقاً مع الفلسطينيين لحل الدولتين.

سفير البحرين يصل إسرائيل لتسلم مهامه

ووصل قبل ايام، السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب، لتسلم مهامه الرسمية .

وقال الجلاهمة، عبر تويتر: “يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل”.

وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: “يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول”.

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وقدّم سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وجرى تقديم أوراق الاعتماد في مقر “رؤساء إسرائيل” بالقدس، الثلاثاء، بالتزامن مع تقديم عدد من السفراء الأجانب أوراق اعتمادهم.

وكتب سفير البحرين على تويتر: “يشرفني تسليم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس إسحاق هرتصوغ كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل عشية الذكرى السنوية لاتفاقيات إبراهيم”.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البحرين، تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وهو رابع سفير عربي في إسرائيل بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت مطلع الشهر الجاري، إيتان نائيه، سفيرا لها لدى مملكة البحرين.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت الامارات عينت محمد محمود آل خاجة، سفيرا لها لدى إسرائيل.

وعام 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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