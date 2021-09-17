فيفي عبده تكشف اسمها الحقيقي وتروي قصّة هروبها وتعترف: “كنت فاكرة الناس بتخلّف من ركبها”

كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده، أسرار بدايتها في الرقص، وقالت إنها بدأت ترقص وتتاقضى 150 قرشاً، وتُعطي فردين في فرقتها 25 قرشاً لكلّ واحد منهما.

وعن أول بدلة رقص ارتدتها قالت فيفي إن سعرها كان 15 جنيه بالقسط، وأول مرة وقفت وهي ترتديها وجّهت التحية للفرقة الموسيقية بدلاً من الجمهور؛ “عشان أنا مش متعودة عليها”. حسب قولها

فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

وكشفت فيفي عبده في برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة Dmc أنها أرسلت والدتها للحج، مشيرةً إلى أنّ والدها عاتبها لأرسالها والدتها للحج دونه .

وذكرت فيفي: “قلتله ازاي أنا محضرة لك الحج انت وأمي وانا وقتها مكنش معايا أي فلوس، وفرح جدا لما قلتله كده”.

وأضافت فيفي: “الله بعتلي رزق عشان الاثنين يسافروا”.

وقالت إنّها حصلت على عمل مع ناس كانت تنظم حفلات مع الفنان عبد الحليم حافظ ومطربين آخرين، وقالت إن والدها حينما عاد من الحج مات قبل أن يتم 40 يوما.

واضافت: “لما والدي رجع مصر راح عند زوجته الثانية، وأنا وأمي كنت مسافرين ليبيا عشان تصوير فيلم الرسالة، ولما جينا طلب مننا كلنا نقعد حواليه واحنا عددنا 12 وكمان أمي وزوجته الثانية، وقعد معانا 3 ساعات واتوفى”.

عن وفاة والدتها قالت إنها كانت ذاعهبة لتزور اخوتها وفاجأة شعرت بتعب وتبين انها بجلطة في المخ .

وقالت ان أحد اخوتها اتهمها بأنها السبب في وفاة والدتهم، مضيفة: “وقتها كنت هاتجنن لأن انا عمري ما زعلت أمي، والجلطة اتسببت في مشكلة باللسان مش هتعرف تتكلم، وانا هاموت وتتكلم عشان أعرف أنا عملت ايه”.

وتابعت: “حينما جاء الدكتور قال صباح الخير، فردت عليه امي فحمدت الله لأنني عرفت انها راضية عني، وبقيت 9 سنوات على قيد الحياة بعد الجلطة .

اسم فيفي عبده الحقيقي

وكشفت فيفي عبده عن اسمها لحقيقي، وقالت ان اسمها “عطيات”، وان والدتها هي من اسمتها به لأنها كانت تنجب إناث فقط، مشيرةً الى انها تُدلّع نفسها “طاطا”.

وعن سبب إخفاء اسم والدتها قالت فيفي انها تخشى ان يعمل أحدهم عملاً لها، وذكرت أنه وانا كثيرين يريدون إيذاءها.

وروت فيفي قصة هروبها من المنزل في عمر 12 عاماً، فيما قالت إن والدتها كانت حازمة وصارمة في تربيتها هي وشقيقاتها، حتى أنها كانت قبل الزواج، لا تعرف كيف ينجب البشر، وكانت تظن طوال الوقت أن التزاوج يتم عن طريق الركبة، كما أخبرتها والدتها وهي صغيرة.

فيفي عبده ترد على البلاغ المقدم ضدها برقصة أكثر جرأة

نشرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، فيديو رقص جديد لها بالتزامن مع قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

وبعد رقصتها بـ”بشكير الاستحمام” الذي أثار الجدل، نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه بملابس جريئة وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت أكابر” للفنانة أصالة.

وظهرت فيفي عبده في المقطع الذي نشرته على حسابها بإنستغرام، بفستان أزرق وكانت ترقص على أغنية “بنت أكابر”.

واعتبر ذلك تجاهلاً منها للانتقادات والبلاغ المقدم ضدها، وعلقت عليه: “‏يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصاله أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم “.

فيفي عبده إلى التحقيق

وكانت مصادر قضائية قالت إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).

وكانت فيفي عبده قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

ونشرت فيفي الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالي اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

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وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: (خلصت هدومك يعني). وكتب آخر: (اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك ياشيخة).

وألقى آخر باللوم على السلطات المصرية للسماح لها بما تفعله، وكتب: (العيب مش عليها العيب علي التلفزيون والدوله اللي سمحلها بكده عيب والله). وتساءل آخر: (يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب). وعلقت متابعة: (مو درجة للمنشفة يافوفة نحبج هواية بس مو منشفة).

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