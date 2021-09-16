نتائج الدوري الأوروبي بعد تعثر توتنهام وليستر سيتي وفوز غلطة سراي

تعثر فريقا توتنهام وليستر سيتي في منافسات الدوري الأوروبي بالتعادل، بينما حقق فريق غلطة سراي التركي الفوز الصعب على منافسه لاتسيو الإيطالي في أولى مواجهات منافسات البطولة للموسم الجديد 2021-2022.

مباراة توتنهام ورين في الدوري الأوروبي

وخيم التعادل على مباراة توتنهام ورين الفرنسي في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الدوري الأوروبي، فقد جاء أولى أهداف اللقاء لصالح فريق توتنهام في الدقيقة ال11 بطريق الخطأ ارتكبه المدافع لويك بادي ليسجله في مرمى فريقه.

بينما جاء هدف التعادل لفريق رين في الدقيقة ال23 عن طريق فلافيان تايت سدده اللاعب بطريقة رائعة في شباك مرمى فريق توتنهام ” السيبرز”، بينما في الدقيقة ال71 عاد فريق رين لهز شباك فريق توتنهام عن طريق غايتان لابورد.

ليعود فريق توتنهام من جديد ويسجل هدف التعادل في الدقيقة ال76 عن طريق بيير إيميل هويبيرغ، لتنتهي المباراة بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكليهما.

مباراة ليستر سيتي ونابولي

وتعادل كذلك فريق ليستر سيتي ” الثعالب” أمام منافسه نابولي الإيطالي في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين بهدفين لكليهما، وجاء الهدف الأولى لصالح فريق ليستر في الدقيقة ال9 عن طريق آيوزي بيريز، وآتى الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال64 بواسطة هارفي بارنيس.

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وعاد فريق نابولي ليفرض التعادل على منافسه ليستر سيتي بواسطة ثنائية اللاعب فيكتور أوسيمين في الدقيقتين ال69 وال87.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق ليستر سيتي ويلفريد نديدي في الدقيقة الثالثة من الوقت القاتل قبل نهاية المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكليهما في المباراة المثيرة.

مباراة غلطة سراي ولاتسيو

ونجح فريق غلطة سراي التركي من خطف الفوز الثمين على حساب منافسه لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف دون مقابل، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال66 بطريق الخطأ ارتكبه مدافع فريق الضيف توماس ستراكوشا سدده في شباك فريقه.

ترتيب الفرق في منافسات الدوري الأوروبي

وتصدر فريق غلطة سراي بعد فوزه على لاتسيو في صدارة ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط ثمينة، فيما جاء منافسه لاتسيو في أدنى الترتيب دون أي من النقاط.

وجاء فريق ليستر سيتي في المركز الثاني في مجموعته المنافسة بنقطة واحدة، بفارق نقطتين عن المتصدر ليغيا البولندي المتصدر برصيد ثلاثة نقاط، بينما جاء منافسه نابولي في المركز في المركز الثالث بنفس النقطة.

بينما جاء فريق توتنهام في المركز الثاني في مجموعته المنافسة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين عن المتصدر فيتيس الهولندي برصيد ثلاثة نقاط، بينما آتى منافسه رين في المركز الثالث من الترتيب بنفس النقطة، خلال منافسات الدوري الأوروبي.

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