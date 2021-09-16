ميرهان حسين تغطي مفاتنها بقبعة فقط وتحذف الصور لاحقاً بعد الهجوم عليها!

عادت الفنانة المصرية ميرهان حسين، لإثارة الجدل بصور مثيرة في البحر، مرتديةً ملابس تكشف أكثر مما يغطي.

قبعة تغطي جسد ميرهان!

وظهرت ميرهان حسين بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام)، وهي داخل أحد القوارب في البحر، وترتدي توب أسود يكشف بطنها، وتنورة بفتحة جانبية تكشف ساقيها بشكل كبير.

كما يظهر الوشم أعلى ساق ميريهان بشكل واضح، وتحاول أن تغطي الأماكن الحساسة بقبعتها فقط.

متابعون: (لحم رخيص)

لكن ميريهان تعرضت لهجوم شرس من المتابعين، ما دفعها إلى حذف الصور من حساباتها.

ومما جاء في التعليقات: (لحم رخيص).

وكتب آخر: (اتلمو شويه قرفتونا وقله ادب وبس).

ووجه متابع رسالة لميريهان قائلا: (يابنتي ارحمي نفسك).

وعلق ناشط على الوشم قائلا: (التاتو مش مخليني اركز وريتنا التاتو العبي يا ميرهان).

وتساءل آخر: (هو التاتو ده واصل لحد فين؟).

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وسخر متابع بالقول: (انا بقول تشلحي خالص وتفكينا .. نفسك تعملي هيك واضح).

واتهمها آخر بالبحث عن عمل عبر التعري، وكتب: (برضو موش هيقبلوكى فى أدوار تانيه انشالله تقلعي خالص).

وقبل أسابيع فقط، أثارت ميرهان جدلاً بصورتها التي تجمعها بمصممة الأزياء المغربية، وزوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل في أحد السهرات.

وظهرت ميرهان حسين بالصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها بـ(انستجرام)، بملابس جريئة، حيث ارتدت ميني جيب بلون فضي، وتوب عاري الكتفين والصدر، ومكشوف البطن

بينما كانت بسمة بوسيل تحتضن ميرهان، وترتدي أيضاً ملابس جريئة مشابهة جداً لملابس الأخيرة.

وانتقد الجمهور جرأة ميرهان وبسمة التي ألقوا باللوم على زوجها تامر حسني.

رسالة ميرهان لتامر وبسمة

وتربط ميرهان حسين وعائلة تامر حسني، صداقة وطيدة حيث وجهت الفنانة المصرية، رسالة إلى زميلها وزوجته بسمة بوسيل بعد الأزمة التي واجهتهما.

ونشرت ميرهان حينها صورًا لتامر مع بسمة وأولادهما عبر (انستجرام)، وعلقت قائلة: (ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا و يبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا و يارب دايما سوا).

ووجهت بسمة بوسيل في ذلك الوقت رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق.

وضعيات مثيرة على الشاطئ

وفي سياق آخر، نشرت ميرهان حسين قبل أسابيع عدة صور، خلال تواجدها على أحد الشواطئ، ظهرت فيها مرتدية شورت جينز، وتي شيرت فاضح، بوضعيات مثيرة.

ولوحظ أن الفنانة المصرية ميريهان حسين أغلقت خاصية التعليقات أمام الجمهور، فيما يبدو لمنع اي هجوم عليها بسبب جرأة الصور التي نشرتها .

وفي العام الماضي، ظهرت ميرهان حسين بفيديو ترقص داخل صالون تجميل، وكأنها غارت من الراقصة لورديانا التي حققت ظهورا طاغيا مؤخرا برقصة داخل صالون تجميل.

وكررت ميرهان حسين الأمر. وفعلت نفس ما فعلته لورديانا لتشعل “إنستغرام”. بالرقص على الطريقة الخليجية في أحد صالونات التجميل.

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وتشارك الفنانة ميريهان حسين في بطولة العرض المسرحي ” شمسية وأربع كراسي” لأول مرة أمام الفنان أشرف عبدالباقي الذي يقدم هذا العمل في الساحل الشمالي ويشاركه البطولة محمد أنور ، محمد عبدالرحمن، وأوس أوس.

وكان آخر أعمال ميريهان، مسلسل “ختم النمر”، من نوعية أعمال الـ45 حلقة.

ميريهان حسين و”كمين الهرم”

يُشار إلى أن السلطات المصرية، أخلت في شهر فبراير عام 2019 سبيل الفنانة ميريهان حسين إثر حكم قضائي نهائي في الواقعة المعروفة اعلامياً بـ”كمين الهرم”، بعد أسبوعين في سجن النساء بالقناطر الخيرية “أشهر سجن للنساء في مصر”.

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وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير من العام نفسه بحبس الفنانة المصرية عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه.

كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آالف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتّم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم ألسبوعين لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميريهان وسّبها وقذفها أثناء مشادة بينهما في الطريق، فيما عرف اعلامياً بـ”كمين الهرم”.

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