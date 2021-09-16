مانشستر سيتي يضرب شباك لايبزيغ بالسداسية الثمينة في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

هز فريق مانشستر سيتي شباك مرمى لايبزيغ بالسداسية الثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في إطار منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد الاتحاد”.

مانشستر سيتي والسداسية

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف التقدم في المباراة في الدقيقة ال16 برأسية كروية بعد عرضية جميلة سددها اللاعب الشاب ناثان أكي، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال28 بهدف ارتكبه بطريق الخطأ مدافع فريق لايبزيغ نوردي موكيلي سجله في مرمى فريقه.

وسجل رياض محرز مع نهاية منتصف أحداث الشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها بقوة على يسار شباك مرمى الخصم بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة ال56 أحرز اللاعب جاك غريليش الهدف الرابع في اللقاء بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء لتعانق شباك المرمى، بينما سجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الخامس في الدقيقة ال75 سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى.

وجاء الهدف السادس في شباك فريق الضيف لايبريغ في الدقيقة ال85 بواسطة غابرييل خيسوس في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب في زاوية صعبة لتسكن داخل الشباك.

لايبريغ والهاتريك

وسجل اللاعب كريستوفر نكونكو الهاتريك في شباك الفريق المستضيف مانشستر سيتي ” السماوي” في الدقيقة ال42 وال51 وال73 من عمر زمن المباراة، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض مانشستر سيتي بسداسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

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تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني “بيت جوارديولا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف لايبريغ في دوري منافسات أبطال أوروبا، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما كان في مركز خط الوسط: اللاعب رودريغو كاسكانتي، ناثان أكي، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، أما في خط الهجوم لعب الثلاثي، فيران توريس، غابرييل خيسوس، رياض محرز.

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🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 15, 2021

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ترتيب المجموعة فريق مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط، يليه فريق باريس سان جيرمان برصيد نقطة واحدة في المركز الثاني من الترتيب.

No better feeling! 🔙 pic.twitter.com/NVbyj0bKw9 — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) September 15, 2021

أما في ثالث الترتيب آتى فريق كلوب بروج متساويًا مع فريق باريس سان جيرمان بنفس النقطة، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء فريق أر بي لايبزيغ بدون أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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