فيفي عبده ترد على البلاغ المقدم ضدها برقصة أكثر جرأة (فيديو)

نشرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، فيديو رقص جديد لها بالتزامن مع قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

وبعد رقصتها بـ”بشكير الاستحمام” الذي أثار الجدل، نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه بملابس جريئة وهي ترقص على أنغام أغنية “بنت أكابر” للفنانة أصالة.

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فيفي عبده ترقص

وظهرت فيفي عبده في المقطع الذي نشرته على حسابها بإنستغرام، بفستان أزرق وكانت ترقص على أغنية “بنت أكابر”.

واعتبر ذلك تجاهلاً منها للانتقادات والبلاغ المقدم ضدها، وعلقت عليه: “‏يا مساء الفل أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصاله أغنية بنت أكابر بحبها وبحبكم “.

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فيفي عبده إلى التحقيق

وكانت صحيفة (الوطن) المصرية نقلت عن مصادر قضائية قولها، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

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وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).

فيفي عبده من الحمام للرقص!

وكانت فيفي عبده قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

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ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

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وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

(خلصت هدومك؟)

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: (خلصت هدومك يعني).

وكتب آخر: (اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك ياشيخة).

وألقى آخر باللوم على السلطات المصرية للسماح لها بما تفعله، وكتب: (العيب مش عليها العيب علي التلفزيون والدوله اللي سمحلها بكده عيب والله).

وتساءل آخر: (يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب).

وعلقت متابعة: (مو درجة للمنشفة يافوفة نحبج هواية بس مو منشفة).

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