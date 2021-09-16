غوارديولا يوضح سبب انفعاله الشديد في وجه رياض محرز (فيديو)

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الإسباني بيب غوارديولا 50 عامًا الملقب ب ” الفيلسوف” مدرب فريق مانشستر سيتي، للمشادة الكلامية وانفعاله في وجه الجزائري رياض محرز وكذلك الوافد الجديد الإنجليزي جاك غريليش خلال مواجهة الفريق أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

غوارديولا ورياض محرز

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الانفعال الشديد وهو يصرخ في وجه رياض محرز، كما وحاول اللاعب تبرير موقفه على استياء للمدرب الإسباني صاحب المسيرة الطويلة من الخبرة في عالم التدريب.

بيب #غوارديولا: "عندما تكون الكرة على الجانب الأيمن، عليك أن تسحب لاعب الإرتكاز." رياض #محرز: "ولكن ماذا عن الجانب الآخر؟." #غوارديولا: "اللعـ.نه على الجانب الآخر." pic.twitter.com/bibiQMzERJ — ManCityActivity™️ (@ManCityActivity) September 16, 2021

وعلى الرغم من أن النتيجة في المباراة كانت جيدة ولصالح فريق مانشستر سيتي الذي كان متقدم على ضيفه أر بي لايبزيغ الألماني بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفي، في المباراة الافتتاحية في دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد شارك النجم الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية مع فريق مانشستر سيتي، وكان يلعب في منطقة الظهير الأيمن من الملعب وساهم اللاعب في فوز فريقه الكبير في ميدانه ملعب ” الاتحاد” بسداسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

غوارديولا وسبب الانفعال

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تصريحات صحفية عبر قناة “BT SPORT” الإنجليزية، قائلاً: ” تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا الدفاع بها، ولم يلتزم اللاعبان في ذلك”.

بيب غوارديولا يقول انه كان يتحدث بحرقة لرياض محرز و جاك غريليش بسبب عدم تنفيذهم لبعض التعليمات الدفاعية رغم تسجيل الثنائي للأهداف امام لايبزيغ. pic.twitter.com/Yt2fYBppzG — E P L W O R L D (@EPLworld) September 16, 2021

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وأردف، ” أخبرتهما عن كيفية القيام بالآليات الدفاعية، أعلم أن ذلك ليس سهلاً في بعض الأحيان، لكن فقدان الكرة في منطقة خطرة يسمح للفريق المنافس في الوصول إلى المرمى بتمريرة أو تمريرتين”.

جاك غريليش والمدرب

وفي ذات السياق، أشاد المهاجم الإنجليزي جاك غريليش بمدربه الإسباني بيب غوارديولا رغم الانفعال في وجهه في المباراة، قائلاً: ” كان الأمر يتعلق فقط بالعمل الدفاعي، ولن أتحدث عن أكثر من ذلك، وربما يريد تطبيق بعض التكتيكات في المباراة المقبلة”.

مثل محرز .. بيب غوارديولا يقوم بتوجيه غريليتش. pic.twitter.com/O29NPi0LDv — Amr (@Amr21DS) September 15, 2021

وأضاف، ” المدرب غوارديولا يريد أن نؤدي بقوة أكبر هجوميًا ودفاعيًا في ذات الوقت، وبالطبع أستمع إليه بعد كل ما قدمه خلال مسيرته، كما أنه يعطي فقط المعلومات المفيدة لنا”.

ويطمح المدرب غوارديولا تقديم الأداء المثالي لجميع اللاعبين داخل أرضية الملعب، على الرغم من التقدم على الخصم وتسجيل عدد من الأهداف، في ظل الصراع والمنافسة القوية على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد وصل الموسم المنصرم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا “Champions League”، لكنه فشل في التتويج باللقب بعد الخسارة أمام منافسه تشيلسي بهدف نظيف دون مقابل.

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