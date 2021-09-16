صور للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز تنشر لأول مرة (شاهد)

نشرت إيمي سمير غانم، صورا جديدة لوالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، اليوم الخميس، في يوم الأربعين لرحيلها.

إيمي وعبر حسابها بانستغرام، نشرت 4 صور للمرة الأولى للراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة: “الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتي يا مامي”.

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دلال عبدالعزيز

من جانبها نشرت أختها دنيا سمير غانم هي الأخرى، صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة.

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ويشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، توفيت في 7 أغسطس الماضي، بعد صراع مع المرض استمر منذ أن أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي.

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وذلك عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

رامي رضوان

هذا وحرص الإعلامي رامي رضوان، هو الآخر على إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

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ونشر رامي صورة جمعته بالراحلة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

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وعلق داعيًا لها: «النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها».

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