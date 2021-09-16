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رونالدو يغير قصره الفاخر بسبب الإنزعاج من صوت الأغنام والمخاوف الأمنية

رونالدو يترك قصره الفاخر في مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ والسبب ؟!

في كتب فارس أبو شيحة

كشفت صحيفة إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته قد تركوا القصر الفاخر الذي اشتراه بعد عودته إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد بعد المكوث بداخله لمدة أسبوع واحد فقط، والانتقال إلى مكان أخر  داخل ذات المدينة.

رونالدو وقصره الجديد

وأفادت صحيفة ” ذا صن” البريطانية في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، بأن مهاجم مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” رونالدو قد غادر قصره الفاخر والذي يحتوي على 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته نحو 9.6 مليون دولار في منطقة شيشاير القريبة من مدينة مانشستر.

وبينت الصحيفة، بأن صاروخ ماديرا رونالدو قد استبدل قصره بأخر أقل ثمنًا بفارق 4 ملايين دولار، كان هذا القصر يمتلكه لاعب سابق في نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” دون أن تكشف الصحيفة عن اسم هذا اللاعب.

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وأشارت، ” رتب وكلاء عقارات صفقة تتيح للاعب رونالدو شراء القصر الجديد، الذي يتميز بالعديد من المزايا، من أبرزها وجود العديد من الأشجار التي تحجب الأنظار وتوفر الخصوصية لمن بداخله”.

ويقع القصر الجديد في منطقة شيشاير القريبة من مدينة مانشستر يونايتد، ويوجد بداخلها حوض للسباحة وقاعة سينما وكراج يتسع لأربع سيارات، كما أن القصر الجديد مزود بالكاميرات المراقبة وبوابات كهربائية ويشرف على تأمينه حراس من الأمن، وتعد هذه المنطقة مألوفة لديه مع بداية مشواره الرياضي في الماضي.

وتناقلت وسائل إعلام إنجليزية، بأن السبب وراء ترك رونالدو لقصره الفاخر في مدينة مانشستر يونايتد هو إزعاج الأغنام له وعدم قدرته على النوم.

انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وانضم الدون رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا، خلال موسم الانتقالات هذا الصيفية بشكل مفاجئ إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، بعقد لمدة موسمين كاملين مع خيار إضافي لتمديد لموسم أخر.

وأشارت العديد من التقارير الإنجليزية، بأن قيمة صفقة انتقال رونالدو إلى نادي الشياطين الحمر، تبلغ نحو 25 -30 مليون دولار للموسم الواحد فقط.

وسجل رونالدو في وقت سابق مع مانشستر يونايتد في 292 مباراة، تمكن من خلالها إحراز 118 هدفًا قبل الرحيل عنه 2009، واللعب مع فريق ريال مدريد ويوفنتوس، ليعود مجددًا هذا الموسم مسجلاً ثلاثة أهداف في مباراتين مع الفريق الإنجليزي.

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