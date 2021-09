موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام نظيره المستضيف كلوب بروج مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور مجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “يان بريديل”.

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق باريس سان جيرمان وكلوب بروج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

Champions League is coming closer. 🔥 #CLUPSG #UCL pic.twitter.com/dMVtKdXZXn

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل المباراة النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فريق كلوب بروج، حيث سيتواجد في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بينما سيغيب عن اللقاء دي ماريا، وإدريسا جاي بسبب الإيقاف، وكذلك غياب راموس وفيراتي و كورزاوا بسبب الإصابة.

وسيلعب المدرب البلجيكي فيليب كليمون، في تشكيلة أساسية أمام نظيره منافسه الضيف باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى سيمون مينيوليه.

Our 21 names for #CLUPSG 🔵⚫

Ready for tomorrow? 🏟️ #UCL pic.twitter.com/k21BZD0tHb

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 14, 2021