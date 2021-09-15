باريس سان جيرمان ينفي تلقيه عرضًا مغريًا من ريال مدريد لضم مبابي

عقب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو من جديد، عن أسباب انهيار صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الساعات الأخيرة من انتهاء موسم الانتقالات هذا الصيف.

باريس سان جيرمان ومبابي

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، أن نادي ريال مدريد قدم عرض مغريًا يتجاوز 200 مليون يورو لضم مهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي، إلا أن المدير الرياضي ليوناردو نفي صحة تلك الإشاعات، قائلاً: ” تفاوض ريال مدريد معنا على شراء أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية”.

🚨 ليوناردو: لا نتخيّل رحيل مبابي من باريس، لا نرى مستقبلنا بدونه، علاقته بباريس وثيقة ولا نفكّر حتّى بإمكانيّة رحيله. pic.twitter.com/1dISlx7xUE — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) September 14, 2021

وأردف ليوناردو، ” موقفنا لم يعجبنا ذلك وكنا واضحين، وأعلنا أن العرض الذي تقدم به ريال مدريد غير مناسب لنا، وهو أقل مما دفعناه لشراء كيليان مبابي عندما قمنا بشرائه من نادي موناكو الفرنسي بنحو 180 مليون يورو”.

باريس سان جيرمان والعرض الأخير

واستكمل، قائلاً: ” لم يتقدم ريال مدريد بعرض أخر كما يتردد عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولم يكن ممكنًا العمل لثلاثة أو أربعة أشهر في سوق الانتقالات الصيفية ثم تتغير خططك فجأة”.

اقرأ المزيد: رونالدو يسقط امرأة بضربة قوية .. شاهد ماذا فعل معها؟!

وأضاف، ” لا أرى أن كيليان مبابي سيرحل عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري، كما لا يفكر أحد في مستقبل سان جيرمان بدون وجود مبابي”.

تطور بطاقة مبابي من FIFA17 الى FIFA22

20+ 🔥 pic.twitter.com/nWdbs5ObVe — JF (@JF4GN) September 14, 2021

مستقبل مبابي

وتابع، ” علاقة مبابي مع نادي باريس سان جيرمان عميقة، لهذا السبب لا نفكر في أي شيء أخر واستمراره معنا يعني لنا الكثير، وليس فقط لأنه فرنسي أو أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن طريقة لعبه تثير إعجابنا وإعجاب الجميع وهذا لاعب رائع”.

ليوناردو (المدير الرياضي لباريس سان جيرمان): لم نفكّر أبدًا بمغادرة مبابي، بصراحة لم نكن سعداء بأسلوب ريال مدريد. pic.twitter.com/ne0qlPC2bT — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) September 14, 2021

وختم حديثه بشأن مبابي، ” الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي ونيمار جونيور وكيليان مبابي، لم يتوجدا سويًا لموسم واحد فقط، ولكن سنفعل كل شيء من أجل استمرار هذا الثلاثي في المواسم المقبلة مع النادي الباريسي”.

وينتهي عقد النجم الفرنسي مبابي مع نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل، رغم رفض اللاعب كافة عروض إدارة الفريق الفرنسي من أجل تجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك