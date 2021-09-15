ليفربول يتفوق على منافسه الميلان في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا (شاهد)

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على منافسه الضيف ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة شهدت القوة والإثارة طيلة دقائق مجريات اللقاء في منافسات دوري أبطال أوروبا.

أهداف ليفربول في شباك الميلان

وافتتح اللقاء بهدف جاء بطريق الخطأ ارتكبه مدافع فريق الميلان الإيطالي في الدقيقة ال9 عن طريق فيكاتو توموري، بينما آتى في الدقيقة ال48 نجح النجم المصري محمد صلاح بعد هجمة مرتدة سريعة ومراوغة بين مدافعي فريق الخصم ليسجلها بأقدامه في شباك فريق الميلان.

وفي الدقيقة ال69 من زمن المباراة، أحرز لاعب الظهير الأيمن جوردان هندرسون بتسديدة قوية سددها اللاعب بقوة في شباك فريق الضيف الميلان الإيطالي.

هدفي الميلان

وسدد فريق ميلان الإيطالي في الدقيقة ال42 عن طريق أنتي ريبيتش في هجمة مرتدة سريعة سجلها من داخل منطقة الجزاء بطريقة رائعة على يسار حارس مرمى فريق ليفربول.

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وأحرز إبراهيم دياز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال44 سددها اللاعب بقوة لتسكن في شباك مرمى الخصم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين للميلان.

تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف ميلان الإيطالي، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

خرافي وخارق هذا الملك المصري 👑😍 صلاح سجل هدفه رقم 72 في مباراته الـ 100 على آنفيلد 🔥 pic.twitter.com/pKhzNDLS9i — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 15, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح، فيما غاب كلاً من اللاعبين، روبرتو فيرمينو، هارفي إليوت، إينياكي ويليامز.

تشكيلة فريق ميلان

ودخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة القوية فريق ليفربول، حيث تواجد في حراسة المرمى مايك ماينان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر.

أما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: أنتي ريبيتش، إبراهيم دياز، أليكسيس ساليماكرس، زلاتان إبراهيموفيتش، وغاب عن المباراة البوسني راضي كرونيتش بسبب الإصابة.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق ليفربول على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بينما جاء في وصافة ترتيب المجموعة فريق أتلتيكو مدريد برصيد نقطة واحدة.

وتساوى في ثالث ترتيب المجموعة فريق بورتو بنفس النقاط مع فريق أتلتيكو مدريد، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء فريق ميلان الإيطالي بدون أي من النقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا.

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