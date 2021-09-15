طليقة فائق حسن توجه رسالة غير متوقعة لأصالة!

خرجت عارضة الأزياء العراقية، مارتا حامد، عن صمتها، وعلقت على ارتباط طليقها الشاعر العراقي فائق حسن، بالفنانة السورية أصالة نصري.

(أتمنى لهما كل الخير)

وبفيديو عبر حسابها على (انستجرام)، قالت مارتا حامد: (كل المعلومات والصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات مغلوطة وغير صحيحة ولم تصدر عني، وأي معلومات تصدر عني ستكون حصراً عبر حسابي الوحيد في إنستجرام).

وباركت مارتا زواج طليقها بأصالة، وقالت: (أبارك لوالد أبنائي وزوجته الفنانة أصالة وأتمنى لهما كل الخير).

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وحول طلاقها بسبب أصالة، أكدت مارتا أن هذا الكلام عار عن الصحة، موضحة أن الطلاق تم من وقت ليس بقصير، وليس كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ إعلان زواج أصالة نصري من الشاعر فائق حسن، اندلعت المقارنات بين مارتا والفنانة السورية.

مارتا بعد زواج طليقها: لا تيأس

كما تداول متابعون منشورا لمارتا عقب إعلان اصالة زواجها، وتظهر كلماته مدى حزنها، حيث كتبت: (حين يجف كل شيء فيك لا تيأس.. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك).

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وقال البعض إن فائق طلق زوجته وأم أولاده منذ شهرين فقط، وهو نفس توقيت تعرفه على أصالة، وهو ما نفته مارتا.

وانشغل المتابعون بالبحث عن معلومات حول مارتا، وتبين أنها ممثلة ومودل عراقية من مواليد الكويت وتحمل الجنسية الأمريكية.

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وقال فائق حسن في لقاء قديم قبل أعوام عن تفاصيل لقائه الأول بمارتا: (اخترتها لتشارك ماجد المهندس كمودل في أغنية (مو على كيفك)، وهي ذات الأغنية التي احتفل بزفافه عليها.

رسالة ماجد المهندس

وحرص الفنان العراقي ماجد المهندس، على توجيه رسالة لأصالة ومدير أعماله فائق حسن بمناسبة زواجهما.

ونشر المهندس، صورة عبر حسابه على (تويتر) تجمع بين أصالةوزوجها، وعلق: “مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه إحساسكم وحبكم”.

مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع #فائق_حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي #صولا اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم ❤️❤️❤️ @AssalaOfficial @FaikHassan pic.twitter.com/0GyR2YDHMQ — ماجد المهندس (@majidalmohandis) September 15, 2021

وقد اختارت أصالة إعلان زواجها في 12 سبتمبر، وهو اليوم الذي يوافق عيد ميلاد طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان.

ونقلت صحيفة (الفن)، عن مصادر لم تسمها، أن إعلان أصالة لزواجها في يوم ميلاد طارق العريان لم يكن صدفة، بل تعمدت ذلك لإحداث جدل حول زواجها وتأكيده، لأنها ذكية جداً.

واعتبر كثيرون أن إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالها عن العريان.

وتمكنت أصالة من سرقة الأضواء بخبر زواجها، ولم يهتم كثيرون بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء السورية نيكول سعفان لحبيبها المخرج طارق العريان، وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.

(الأقرب لنفسي)

ونشرت الفنانة السورية فجر الاثنين الماضي صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام تجمعها بعريسها، بينما ترتدي هي فستاناً أبيض.

وأكدت أصالة في تعليقها على الصورة أن زوجها الجديد الصديق الأقرب إلى قلبها وشاكرة الأصدقاء والمحبين الذين فرحوا لزواجها.

وكتبت الفنانة السورية: (منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق).

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وتابعت: (معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ).

وأكدت أصالة أن زواجها لن يمنعها من مواصلة الوقوف عند مسؤولياتها، معقبة: (نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ).

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها قائلة: (أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي ..وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي).

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ولزوجها كتبت أًصالة: (وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد .. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ).

وختمت أصالة حديثها قائلة: (بتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ).

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