نانسي عجرم تركض بالهوت شوت على شاطئ البحر .. بدون حذاء أو مكياج! (شاهد)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بفيديو لها وهي تقضي وقتاً ممتعاً على الشاطئ، مستعنيةً بأغنيتها (ياما).

نانسي حافية وبدون مكياج

وظهرت نانسي عجرم بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض طويل.

ولم تضع نانسي مساحيق تجميل، كما لم ترتد حذاءً أثناء سيرها على الشاطئ، وتركت شعرها طبيعياً منسدلاً دون وصلات أو تسريحات.

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وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو باسم أغنيتها فقط (ياما)، والتي طرحتها قبل أشهر ضمن ألبوم (نانسي 10).

إطلالة جريئة لنانسي عجرم

وسبق أن ظهرت نانسي بإطلالة مشابهة حين شاركت الفنانة قبل أسابيع جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية في مدينة أنطاليا بتركيا.

ونشرت نانسي عجرم في حينها الصورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، وظهرت خلالها بهوت شورت جينز، وتيشرت أحمر ضيق كشف تفاصيل جسدها بوضوح، خاصة منطقة الصدر.

واستكملت نانسي إطلالتها بكارديجان مورد شفاف، وقبعة وحذاء مناسب للشاطئ.

وكانت آخر صورة قد شاركتها نانسي عجرم مع جمهورها من زفاف شقيقها الوحيد نبيل، وهذه المرة مع والدتها.

ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها تحتضن والدتها التي ارتدت فستاناً أكثر جرأة من ابنتها.

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وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق: (إمي)، مع إيموجي قلب.

وعبر الجمهور عن صدمته بشكل والدة نانسي عجرم، مؤكدين أنها تبدو شقيقتها ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن.

كما تساءل المتابعون عن سعر فستان والدة نانسي الذي أبهر المتابعين بجماله وأناقته، وتبين لاحقاً أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

وهو فستان طويل باللون الذهبي من خامة السيكوين اللامعة، وسبق أن ارتدته عارضة الأزياء فريدة آسن في مهرجان كان في دورته الماضية. وصُدم المتابعون بسعر الفستان، حيث يصل إلى 24 ألف و246 دولاراً.

زفاف شقيق نانسي عجرم

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة الماضية في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهرت نانسي عجرم في الحفل بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما خطفت بناتها اللاتي كبرن أنظار المتابعين بفساتين بيضاء.

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وغنت نانسي عجرم لشقيقها الوحيد وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.

نانسي: أهرب عن أي شيء بالموسيقى

وفي سياق آخر، كشفت نانسي عجرم الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، وتفاصيل ألبومها نانسي 10، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج (قول يا كبير)، مع المذيع صبري زكي، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.

وقالت الفنانة اللبنانية في اللقاء إنها تهرب دائماً عن أي شيء بالموسيقى، واصفةً إياها بلغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.

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وحول ألبوم (نانسي 10)، قالت الفنانة إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية (سلامات)، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وأضافت: (أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، وأجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم أقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة ومرحلة مختلفة أعيشها).

أغاني الحب والطفولة

وتابعت نانسي عجرم: (لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها).

وأشارت عجرم إلى أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم (نانسي 11)، معقبة: (أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي).

وحول أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب، قالت نانسي: (عم بتعلق فيك والعيون السود).

وتابعت: (وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية نقيلي أحلى زهرة).

وقالت نانسي إن أغنية (مشكلتك الوحيدة) كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10.

ديو غنائي!

وحول فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي: (يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية).

وأجابت نانسي على سؤال صبري زكي عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، بالقول: (فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون).

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