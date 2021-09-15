نانسي عجرم تركض بالهوت شوت على شاطئ البحر .. بدون حذاء أو مكياج! (شاهد)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بفيديو لها وهي تقضي وقتاً ممتعاً على الشاطئ، مستعنيةً بأغنيتها (ياما).
نانسي حافية وبدون مكياج
وظهرت نانسي عجرم بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض طويل.
ولم تضع نانسي مساحيق تجميل، كما لم ترتد حذاءً أثناء سيرها على الشاطئ، وتركت شعرها طبيعياً منسدلاً دون وصلات أو تسريحات.
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وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو باسم أغنيتها فقط (ياما)، والتي طرحتها قبل أشهر ضمن ألبوم (نانسي 10).
إطلالة جريئة لنانسي عجرم
وسبق أن ظهرت نانسي بإطلالة مشابهة حين شاركت الفنانة قبل أسابيع جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية في مدينة أنطاليا بتركيا.
ونشرت نانسي عجرم في حينها الصورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام)، وظهرت خلالها بهوت شورت جينز، وتيشرت أحمر ضيق كشف تفاصيل جسدها بوضوح، خاصة منطقة الصدر.
واستكملت نانسي إطلالتها بكارديجان مورد شفاف، وقبعة وحذاء مناسب للشاطئ.
نانسي عجرم ووالدتها
وكانت آخر صورة قد شاركتها نانسي عجرم مع جمهورها من زفاف شقيقها الوحيد نبيل، وهذه المرة مع والدتها.
ونشرت نانسي عجرم الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها تحتضن والدتها التي ارتدت فستاناً أكثر جرأة من ابنتها.
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وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق: (إمي)، مع إيموجي قلب.
وعبر الجمهور عن صدمته بشكل والدة نانسي عجرم، مؤكدين أنها تبدو شقيقتها ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن.
كما تساءل المتابعون عن سعر فستان والدة نانسي الذي أبهر المتابعين بجماله وأناقته، وتبين لاحقاً أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.
وهو فستان طويل باللون الذهبي من خامة السيكوين اللامعة، وسبق أن ارتدته عارضة الأزياء فريدة آسن في مهرجان كان في دورته الماضية. وصُدم المتابعون بسعر الفستان، حيث يصل إلى 24 ألف و246 دولاراً.
زفاف شقيق نانسي عجرم
وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة الماضية في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.
وظهرت نانسي عجرم في الحفل بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، كما خطفت بناتها اللاتي كبرن أنظار المتابعين بفساتين بيضاء.
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وغنت نانسي عجرم لشقيقها الوحيد وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.
نانسي: أهرب عن أي شيء بالموسيقى
وفي سياق آخر، كشفت نانسي عجرم الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، وتفاصيل ألبومها نانسي 10، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج (قول يا كبير)، مع المذيع صبري زكي، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.
وقالت الفنانة اللبنانية في اللقاء إنها تهرب دائماً عن أي شيء بالموسيقى، واصفةً إياها بلغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.
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وحول ألبوم (نانسي 10)، قالت الفنانة إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية (سلامات)، والتي حققت نجاحاً كبيراً.
وأضافت: (أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، وأجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم أقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة ومرحلة مختلفة أعيشها).
أغاني الحب والطفولة
وتابعت نانسي عجرم: (لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها).
وأشارت عجرم إلى أنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم (نانسي 11)، معقبة: (أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي).
وحول أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب، قالت نانسي: (عم بتعلق فيك والعيون السود).
وتابعت: (وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية نقيلي أحلى زهرة).
وقالت نانسي إن أغنية (مشكلتك الوحيدة) كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10.
ديو غنائي!
وحول فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي: (يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل ولكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية).
وأجابت نانسي على سؤال صبري زكي عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي أو نجوم العالم، بالقول: (فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون).
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