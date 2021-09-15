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تسريح عمال خزف عمان يثير ضجة في السلطنة

مسلسل التسريح في سلطنة عمان مستمر وعمال خزف عمان يستغيثون

في كتب محمد أبو يوسف

يبدو أن مسلسل تسريح العمالة في سلطنة عمان من قبل بعض الشركات الكبرى، بدأ ولن يتوقف حيث أنه وبعد أيام من أزمة شركة “حديد صحار” والتي لم تحل إلا بتدخل عملي من السلطات، ظهرت اليوم مشكلة تسريح جديدة بأحد شركات صحار.

ووفق حسابات عمانية على مواقع التواصل فقد تفاجأ عمال شركة “خزف عمان” في منطقة صحار الصناعية بقرار تسريح 68 موظفا منهم، رغم أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر.

تسريح عمال خزف عمان

وعبر وسم “تسريح عمال خزف عمان” ضج موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة، جراء ما وصفوه بمسلسل التسريح المستمر والذي يهدد حياة المواطنين وأرزاقهم.

وكشف ناشطون عبر الوسم أنه يوجد ضمن العمال المسرحين، 11شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب أحمد مستنكرا هذا القرار عبر الوسم:”بالأمس تسريح عمال حديد صحار واليوم تسريح عمال خزف عمان.. إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟.”

وأضاف “كل أسبوع الدور على شركة يعني؟ والضحية من؟ عوائل تتدمر وبيوت تتفكك! وعلى هوى الوافد اللي معزز مكرم ويسرح أبناء البلد! يا قوتك يا وافد تطرد أبناء البلد وانت محد قادر لك!.”

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وقال محمد المعمري:”حسبي الله ونعم الوكيل شركة خزف عمان تعتقد بأن القانون لعبه في يديها. تقوم الشركة بانتاج مو هو قائم فالمصنع ولكن يخرج هذا الانتاج ويُباع في السوق المحلي والخارجي ولكن باسم اخر الا وهي شركة بهوان لمواد البناء.”

هذا ودون يوسف المخمري أنه من أكبر المشاكل التي تواجه المسرح هي إدارج اسمه في القائمة السوداء في البنك المركزي.

وذلك في حال تعثر عن سداد القسط المترتب عليه وهذا كفيل بأن يحرمهُ من حق اقتراض لمنزل أو أي قرض آخر.

تسريح عمال حديد صحار

وقبل أيام قال الاتحاد العام لعمال السلطنة، بأنه عُقد اجتماع بمقر وزارة العمل برئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العمل للعمل وحضور رئيس مجلس إدارة ‎اتحاد عمال السلطنة ومُلّاك شركة حديد صحار لمناقشة موضوع ‎تسريح عمال حديد صحار.

وأكد اتحاد عمال السلطنة عبر تغريدة له رصدتها “وطن” وقتها، بأن الاجتماع أثمر عن عدم تسريح العمال واستمرارهم في أعمالهم.

جدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين انتشر وسم تسريح_عمال_حديد_صحار في “تويتر”، ناشد فيه مجموعة من العمال في شركة حديد صحار بالتدخل ووقف تسريحهم بشكل فوري، وذلك بعد تسليم الشركة رسائل إنهاء العمل لمجموعة من العمال.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، جدلاً عقب إعلان شركة حديد صحار نيتها تسريح عدد من العاملين لديها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

وأصدرت شركة حديد صحار بيانا في هذا الشأن تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، وفيه أنها أخطرت عدد من موظفيها بإنهاء خدماتهم وهم حوالي 52 عاملا من بينهم القوى العاملة الوطنية.

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وبررت إدارة شركة حديد صحار قرارها هذا بسبب الخسائر التي تتعرض لها الشركة، منذ بداية جائحة كورونا وتأثيرها على الإنتاج ومكاسب الشركة.

قرار حديد صحار فجر موجة غضب واسعة بين العمانيين، ودشنوا وسما بعنوان ” #تسريح_عمال_حديد_صحار”، انتقدوا فيه هذا القرار بشدة وعبروا عن تضامنهم الكامل مع العمال المسرحين.

وتسببت الضجة في تدخل حكومي أسفر عن اجتماع مع مسؤولي الشركة، وتم وقف قرار التسريح.

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