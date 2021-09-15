بنزيما يوضح سر الضمادات البيضاء التي ترافق يده اليمنى على الدوام (فيديو)

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، السر وراء الضمادات البيضاء الذي ترافقه على الدوام وبشكل مستمر في كافة المسابقات المختلفة مع الفريق الملكي.

بنزيما والضمادات البيضاء

وقال الفرنسي بنزيما قائد فريق ريال مدريد، خلال مؤتمر صحفي له قبيل المواجهة النارية أمام إنتر ميلان في دور الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا، قائلاً: ” ضمادات اليد ؟، لقد أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضررت بعدها إلى الانتظار لشهرين من أجل العودة إلى اللعب”.

بالفيديو — بنزيما يوضح لماذا مازال يرتدي ضمادة على يده. pic.twitter.com/3oeB4NW73f — madrid_10 (@madrid_issa10) September 15, 2021

وأضاف، ” لقد جرحت نفسي مرة أخرى والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء عملية جراحية أخرى من أجل لتوقف شهور إثر خوض العملية الجراحية”.

بنزيما ودوري أبطال أوروبا

وتابع بنزيما، ” لا أعتقد أن هناك أسرار في بدايتي الرائعة للموسم، أنا أعمل بجد كل يوم، وأحافظ على نفسي نفسيًا وبدنيًا من البداية وحتى نهاية الحصة التدريبية”.

وجدد الفرنسي بنزيما عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2023، بعد الأداء والتألق الذي لفت إدارة فريق الملكي الإسباني في إطار الحفاظ على تلك الجوهرة والخبرة الطويلة مع الفريق.

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وعن المواجهة القوية أمام إنتر ميلان، قال بنزيما، ” ريال مدريد فريق قوي، وما يجب فعله هو مساعدة الفريق كما أفعل بتسجيل وصناعة الأهداف، ويجب علينا الفوز بشيء وهذا يعود للفريق بأكمله”.

الأُسطورة كريم بنزيما: بداية رائعة للموسم؟ لا أعتقد أنّه هناك أي سر، أنا أعمل بشكل يومي وأعتني بنفسي جسديًّا وذهنيًّا، أشعر أنّني بحالة جيدة ويمكنك أن ترى ذلك. pic.twitter.com/SPNWmImO7O — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) September 14, 2021

واستكمل، “المشاكل الدفاعية هي مشكلة الفريق بأكمله، ونحن في الملعب نحاول الفوز ولا نريد أن تستقبل شباكنا ثم نحرز عدد من الأهداف، هذه أشياء نراها كل يوم في التدريبات، كما أن دوري أبطال أوروبا هو من أكثر الدوريات ضغطًا، جميع الفرق قوية جدًا ولدينا فريق قوي ويمكننا الفوز وسنقاتل من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

الكرة الذهبية

وتابع، ” الفوز بالكرة الذهبية هذا الشيء لا يسلبني نومي، وهو حلم لكل اللاعبين لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أفعله مع فريقي، إذا كان بإمكاني المساعدة في الفوز بالعديد من الألقاب سأفعل ذلك، فأنا أستحق ذلك وأستحق كذلك التواجد في هذا المستوى”.

الأُسطورة كريم بنزيما: الكرة الذّهبية؟ لا أفكّر بها كثيرًا، هي حلم لكل اللاعبين، لكن الشّيء الأكثر أهميّة هو مساعدة فريقي على الفوز بالألقاب، إذا ساعدت فريقي على ذلك فأنا استحق أن اكون بهذه الدرجة، الجميع يريد الكرة الذهبية. — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) September 14, 2021

وسيواجه فريق ريال مدريد الإسباني الليلة نظيره المستضيف لتلك المواجهة إنتر ميلان، في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 على ملعب ” سان سيرو”.

يشار إلى أن قرعة دوري أبطال أوروبا، أوقعت فريق ريال مدريد في المجموعة مع كلاً من المنافسين، إنتر ميلان الإيطالي، وشاختار التركي، ودونستيك الأوكراني وشريف تيراسبول المالدوفي.

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