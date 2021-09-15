باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج في أبطال أوروبا (فيديو)

سقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام منافسه المستضيف كلوب بروج بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، وسط غياب الثلاثي الناري عن التهديف في أولى مواجهات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

هدف باريس سان جيرمان في شباك كلوب بروج

وأحرز فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في الدقيقة ال15 عن طريق أندير هيريرا بتسديدة قوية سددها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى فريق كلوب بروج البلجيكي.

وقلص فريق كلوب بروج هدف التعادل في الدقيقة ال27 من عمر زمن المباراة عن طريق هانز فاناكين، لينتهي منتصف اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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وحاول فريق باريس سان جيرمان مع مجريات الشوط الثاني من اللقاء، من تسجيل هدف الفوز من المباراة، إلا أنه فشل في ذلك مع إهداره العديد من الفرص في هز شباك المستضيف كلوب بروج لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول.

تشكيلة باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فريق كلوب بروج، حيث تواجد في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، بينما غاب عن اللقاء دي ماريا، وإدريسا جاي بسبب الإيقاف، وكذلك غياب راموس وفيراتي و كورزاوا بسبب الإصابة.

تشكيلة كلوب بروج

ولعب المدرب البلجيكي فيليب كليمون، في تشكيلة أساسية أمام نظيره منافسه الضيف باريس سان جيرمان، حيث كان في حراسة المرمى سيمون مينيوليه.

نهاية المباراة في بروج! 🔚 باريس سان جيرمان يتعادل في الجولة الأولى أمام كلوب بروج (1-1)#UCL | #CLUPSG pic.twitter.com/nNyk7ZvEbx — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 15, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: إدوارد سوبول، ستانلي نسوكي، براندون ميتشيلي، كلينتون ماتا، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: رود فورمر، ماتس ريتس، هانز فاناكين.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: تشارليس دي كيتيلايري، كمال سواح، نوا لانج، فيما غاب عن اللقاء اللاعب إيدير بالانتا بسبب الإصابة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان في وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين إلى صدارة الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد ثلاثة نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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