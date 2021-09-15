العُمانية نعيمة المقبالي تكشف موقفها من دعوتها لجناح إسرائيل في “إكسبو 2020”

أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج العمانية الشابة نعيمة المقبالي، عن موقفها من الدعوة التي تلقتها لحضور جناح إسرائيل في معرض إكسبو 2020.

(لا أتشرف)

وأكدت نعيمة المقبالي أنها رفضت دعوة إسرائيل إلى جناحها في إكسبو، ونشرت صورة المراسلات التي تمت بينهما.

وعقبت: (لقد تلقيت دعوة خاصة من القائمين على جناح اسرائيل في اكسبو 2020 لحضور الجناح الاسرائيلي والتعرّف علي شخصيّا و الحقيقة اعتذرت لأني لا اتشرّف).

لقد تلقيت دعوة خاصة من القائمين على جناح #اسرائيل في #اكسبو_2020 لحضور الجناح الاسرائيلي والتعرّف علي شخصيّا و الحقيقة اعتذرت لأني لا اتشرّف 😊 وهذه ليست المرة الاولى لتتم دعوتي لعمل مع اسرائيل ! ف قد تمت دعوتي سابقا لأكون في عمل ترويجي انتاج اسرائيل و يُعرض في قناة اسرائيلة ! pic.twitter.com/ngMyAXhbYg — نعيمة محمد المقبالي (@NaeemaAlmaqbali) September 15, 2021

وكشفت نعيمة المقبالي أنها ليست المرة الأولى التي يتم دعوتها لعمل مع إسرائيل، مضيفة: (لقد تمت دعوتي سابقا لأكون في عمل ترويجي انتاج اسرائيل و يُعرض في قناة اسرائيلة !).

نعيمة المقبالي إشادات وفخر

ولاقت نعيمة المقبالي إشادات واسعة من قبل المغردين على تصرفها، ووصفوا موقفها بالمٌشرف، فجاء في التعليقات: (موقف مشرّف، وفضحهم أقل ما يجب فعله).

موقف مشرّف، وفضحهم أقل ما يجب فعله.👍🏻 https://t.co/s6yqlL3Uk9 — مُخـتلِف (@different_ahm) September 16, 2021

وكتب آخر: (الحمدلله حتى مشهوراتنا يصير اللي يصير لكن القضية الفلسطينية خط احمر فخر فخر المشاهير بنت محمد).

الحمدلله حتى مشهوراتنا يصير اللي يصير لكن القضية الفلسطينية خط احمر فخر فخر المشاهير بنت محمد https://t.co/SO8vpXA0Sp — اللهم ارحم السلطان قابوس 🇴🇲 ٢٣ يوليو🕊 (@somnb2) September 16, 2021

وقالت مغردة عن المقبالي: (نعيمة عن عشرين رجال).

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وقارن آخر موقفها، بموقف الداعية الإماراتي المجنس والأردني الأصل وسيم يوسف، وكتب: (نعيمة اشرف من وسيم يوسف).

نعيمة اشرف من وسيم يوسف https://t.co/CiZqS9QMed — الزّهراء (@Alzahrakindy) September 15, 2021

ووصفتها أخرى بأنها فخر العرب، وفخر العمانيين جميعاً.

نعيمَة فخر العرب و العمانيين كلهم🤸🏻‍♀️ — عليَاء🇵🇸 (@alia_rwahi) September 15, 2021

ووجه لها الناشط العماني مصطفى الشاعر رسالة قال فيها: (تحية لك على هذا الموقف المشرف ونتمنى ان لا يعطي اي مواطن عماني لهذا المحتل المغتصب اي فرصة ليظهر فيها الشعب العماني مصطف في خندقه لان هذا ما يسعى اليه هذا الكيان منذ عقود ولكن بفضل وعي الشعوب فشلت كل محاولاتهم).

تحية لك على هذا الموقف المشرف ونتمنى ان لا يعطي اي مواطن عماني لهذا المحتل المغتصب اي فرصة ليظهر فيها الشعب العماني مصطف في خندقه لان هذا ما يسعى اليه هذا الكيان منذ عقود ولكن بفضل وعي الشعوب فشلت كل محاولاتهم — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) September 15, 2021

حول نعيمة المقبالي

يشار إلى أن نعيمة محمد المقبالي دخلت مجال التقديم الإعلامي مبكراً بعد أن لاحظت أنها تملك الموهبة منذ صغرها.

حيث كانت تقدم المناسبات والاحتفالات في المدرسة وبعدها في الكلية، وأصبحت تُطلب لتقديم بعض المناسبات الوطنية والفعاليات والأنشطة المختلفة في صحار ومسقط ومختلف ولايات السلطنة، وبعدها قدمت تقارير لقناتي مجان الفضائية وعمان الثانية.

وشاركت نعيمة في أعمال فنية عديدة، حيث كانت عضوة في فرقة شباب صحار المسرحية، وكانت أحد أبطال مسلسل “حكايات اجتماعية” من إخراج الدكتور خالد الزدجالي.

كما شاركت المقبالي في مسلسل (إنسان من هذا الزمان) للمخرج الدكتور أنيس الحبيب، ولعبت دور زوينة الفتاة المراهقة التي أحبت شابًا من كل قلبها وضحت من أجله وهربت من البيت، ثم تزوجته سرًا وأنجبت منه طفلاً وبسبب شدة مرضها وحالتها النفسية السيئة توفيت بعد ولادتها، خاصة أن حبيبها تخلى عنها.

وكان أول افلامها القصيرة بعنوان (الداداه)، وجسدت نعيمة المقبالي فيه دور الزوجة المهملة لمنزلها وبيتها مما ينعكس سلبا على معاملة الخادمة لطفلها الوحيد في المنزل.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، أن طائرات مسيّرة “إسرائيلية” ستحمي المشاركين في معرض إكسبو 2020 في دبي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، فقد اختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة “Aerobotics” الإسرائيلية، سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض في أكتوبر القادم.

ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع عام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان من المفترض أن يقام العام الماضي لكن تأجل للعام الحالي 2021 بسبب تفشي كورونا، وبقي الاسم كما هو (معرض إكسبو 2020)

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مجال الأمن المتقدم، من أكثر مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ، وهناك اهتمام متزايد من قبل الهيئات الحكومية والشركات الكبرى في الإمارات بالحلول التي تقدمها الشركات الإسرائيلية.

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وفقًا للصفقة، سيتم نشر نظام الطائرات بدون طيار الخاص بالشركة، والذي يتضمن مجموعة من الكاشطات الآلية، في جميع أنحاء دبي لأغراض أمنية، والاستجابة لمكالمات الطوارئ والحراسة، وسيسمح بتقليل وقت استجابة الشرطة للحوادث ومكالمات الاستغاثة من المدنيين. كل هذا دون الحاجة إلى فريق عمليات في الميدان أو في طائرة تحافظ على اتصال العين بالطائرة الشراعية.

تصل المواد التي تجمعها الكاشطات إلى الشاشات في غرفة عمليات الشرطة حيث تم تركيب نظام فريد خاص قائم على الاتصالات وهو جزء من الحزمة الشاملة التي تقدمها Aerobotics.

يقوم النظام بمركزية التحكم والتحليل ومعالجة المعلومات الحيوية التي يتم جمعها بواسطة الطائرة المسيرّة، ويتيح رؤى في الوقت الفعلي. كما يتيح البرنامج، من بين أشياء أخرى، تحليل المعلومات على الخريطة التفاعلية، وبث الفيديو المباشر ، والإدارة الروتينية للمهام.

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