يوفنتوس ينتفض في وجه منافسه مالمو بفوز نظيف في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عاد فريق يوفنتوس الإيطالي إلى رشده مرة أخرى بعد الهزائم المتتالية التي تكبدها في دوري الإيطالي ” الكالتشيو” خلال الموسم الجاري، ليحقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا على منافسه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

يوفنتوس والثلاثية النظيفة في شباك مالمو

وأحرز فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” في شباك مالمو المالديفي في الدقيقة ال23 عن طريق أليكس ساندرو بتسديدة قوية سكنت في شباك مرمى فريق الخصم.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة ال45 مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليسددها بقوة على يمين حارس مرمى الفريق المستضيف مالمو المالديفي.

وفي غضون دقيقة واحدة، عاد فريق يوفنتوس لهز شباك مرمى مالمو عن طريق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه على يمين شباك المرمى.

ومع مجريات الشوط الثاني، شهدت السيطرة والقوة بين كلا الفريقين مع إهدار العديد من الفرص من أجل هز الشباك من كلا الجانبين، لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول وفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف مالمو السويدي، فقد تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

اقرأ المزيد: لوكاكو يقود تشيلسي بفوز صعب على زينيت في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق مالمو

وسيلعب المدرب الدنماركي يون دال توماسون في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف يوفنتوس، حيث كان في حراسة المرمى إسماعيل دياوارا.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أنيل أحمدهودجيتش، نيكلاس مويساندر، مارتين أولسون، إريك لارسون، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: سيرجيو بينيا، أنديرس كريستيانسن، فيليكو بيرمانتشيفتش.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنتونيو تشولاك، مالك أبوباكري، أولا تويفونين.

وبهذا الفوز يتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة متساويًا بذلك مع عدد النقاط مع حامل اللقب السابق فريق تشيلسي الإنجليزي دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك