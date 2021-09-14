نجلة الأسطورة بيليه تكشف عن التطورات الجديدة لحالته الصحية

كشفت نجلة الأسطورة البرازيلي في عالم كرة القدم المستديرة المعتزل بيليه 80 عامًا، بأن والدها مستعد لمغادرة مركز العناية المكثفة في مشفى “ساو باولو”، بعد تماثله للشفاء عقب إزالة ورم خبيث في منطقة القولون.

بيليه والتطورات الصحية

وقالت نجلة بيليه “كيلي ناسيمنتو ” فب تغريده لها عبر حسابها على منصة الانستغرام مرفقة بصورة مبتسمًا لوالدها، ” إنه يتعافى بشكل جيد من العملية، ولا يعاني من الألم، كما أنه في حالة مزاجية جيدة”.

وأردفت، ” مستعد للخروج من العناية المكثفة والعودة إلى المنزل قريبًا، بعد انتقاله إلى غرفة للعلاج المستمر في غضون يوم أو يومين”.

كيلي ناسيمنتو نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تؤكد أن والدها مستعد للخروج من العناية المركزة والعودة إلى المنزل قريبًا pic.twitter.com/GG3FBnVOm9 — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 14, 2021

وأضافت، ” والدي قوي وعنيد وبدعم ورعاية من الفريق الطبي أينشتاين داخل المشفى، وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله إلى العالم، وسيتغلب على هذه المحنة”.

تغريده نجلة الأسطورة البرازيلي بيله عبر حسابها على منصة الانستغرام (صورة)ة

تغريده بيليه

وقد غرد البرازيلي بيليه في وقت سابق عبر حسابه الخاص ” الانستغرام”، قائلاً: ” أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسن قليل، وأتطلع إلى اللعب مجددًا ولكني ما زلت أتعافي لبضعة أيام أخرى”.

وأردف بيليه، “أثناء تواجدي هنا، استغل الفرصة للحديث مع عائلتي وللراحة، وأشكر مرة أخرى على كل رسائل التعاطف معي خلال الفترة الأخيرة، سنكون سويًا معًا”.

الورم الخبيث

وكشفت وسائل إعلام محلية برازيلية نقلاً عن الأطباء، أنه تم اكتشاف الورم لدى أسطورة كرة القدم بيليه خلال الفحوص الروتينية التي يجريها للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية في الآونة الأخيرة، فخضع على إثرها لعملية جراحية لإزالة ذلك الورم يوم السبت الماضي.

وسبق وأن تدهورت الحالة الصحية لنجم الكرة العالمية السابق بيليه الذي يدعى اسمه الحقيقي ” إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو”، في السنوات الأخيرة، وأدخل على إثرها إلى المشفى.

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وكان أخرها في عام 2019 في العاصمة الفرنسية باريس نتيجة تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية، وبعدها قام بإجراء إزالة حصوات للكلى داخل دولة البرازيل.

بيليه «مستعد» لمغادرة العناية المركزة أعلنت كيلي ناسيمنتو نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاماً) إن والدها «مستعد» لمغادرة وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون. pic.twitter.com/7DVTsi3AHP — جريدة الصفاة (@alsafatnews) September 14, 2021

وعانى بيليه في شهر نوفمبر عام 2014، من الالتهاب الحاد في المسالك البولية، اضطر للدخول إلى مركز العناية المركزة وخضع لغسيل للكلى.

وسط قلق عشاقه وجماهيره على حياته واحتمالية وفاته، حيث أنه لا يمتلك اللاعب إلا كليًا منذ أن كان لاعبًا، فقد تسبب إصابة أحد ضلوعه في إحدى المباريات بضرر في الجهة اليمنى من جسده ليتم إزالة كليته بسبب تلك الضربة التي تعرض لها.

ومن الجدير بالذكر أن الأسطورة بيليه اعتزل عالم كرة القدم مع نهاية عام 1977م، قد فاز خلال مسيرته بكأس العالم ثلاثة مرات، وتمكن من التسجيل على صعيد المشاركات الدولية مع بلاد 77 هدفًا في 92 مباراة، وتوج بأفضل رياضي من قبل اللجنة الأولمبية ولاعب من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا” خلال القرن العشرين المنصرم.

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