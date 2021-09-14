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كيلي ناسيمنتو نجلة بيليه والكشف عن أخر تطورات حالة والدها بعد إصابته إزالته لورم خبيث

نجلة الأسطورة بيليه تكشف عن التطورات الجديدة لحالته الصحية

في كتب وطن

كشفت نجلة الأسطورة البرازيلي في عالم كرة القدم المستديرة المعتزل بيليه 80 عامًا، بأن والدها مستعد لمغادرة مركز العناية المكثفة في مشفى “ساو باولو”، بعد تماثله للشفاء عقب إزالة ورم خبيث في منطقة القولون.

بيليه والتطورات الصحية

وقالت نجلة بيليه “كيلي ناسيمنتو ” فب تغريده لها عبر حسابها على منصة الانستغرام مرفقة بصورة مبتسمًا لوالدها، ” إنه يتعافى بشكل جيد من العملية، ولا يعاني من الألم، كما أنه في حالة مزاجية جيدة”.

وأردفت، ” مستعد للخروج من العناية المكثفة والعودة إلى المنزل قريبًا، بعد انتقاله إلى غرفة للعلاج المستمر في غضون يوم أو يومين”.

وأضافت، ” والدي قوي وعنيد وبدعم ورعاية من الفريق الطبي أينشتاين داخل المشفى، وكل الحب والطاقة والنور الذي يرسله إلى العالم، وسيتغلب على هذه المحنة”.

تغريده نجلة الأسطورة البرازيلي بيله عبر حسابها على منصة الانستغرام (صورة)ة

تغريده بيليه

وقد غرد البرازيلي بيليه في وقت سابق عبر حسابه الخاص ” الانستغرام”، قائلاً: ” أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسن قليل، وأتطلع إلى اللعب مجددًا ولكني ما زلت أتعافي لبضعة أيام أخرى”.

وأردف بيليه، “أثناء تواجدي هنا، استغل الفرصة للحديث مع عائلتي وللراحة، وأشكر مرة أخرى على كل رسائل التعاطف معي خلال الفترة الأخيرة، سنكون سويًا معًا”.

الورم الخبيث

وكشفت وسائل إعلام محلية برازيلية نقلاً عن الأطباء، أنه تم اكتشاف الورم لدى أسطورة كرة القدم بيليه خلال الفحوص الروتينية التي يجريها للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية في الآونة الأخيرة، فخضع على إثرها لعملية جراحية لإزالة ذلك الورم يوم السبت الماضي.

وسبق وأن تدهورت الحالة الصحية لنجم الكرة العالمية السابق بيليه الذي يدعى اسمه الحقيقي ” إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو”، في السنوات الأخيرة، وأدخل على إثرها إلى المشفى.

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وكان أخرها في عام 2019 في العاصمة الفرنسية باريس نتيجة تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية، وبعدها قام بإجراء إزالة حصوات للكلى داخل دولة البرازيل.

وعانى بيليه في شهر نوفمبر عام 2014، من الالتهاب الحاد في المسالك البولية، اضطر للدخول إلى مركز العناية المركزة وخضع لغسيل للكلى.

وسط قلق عشاقه وجماهيره على حياته واحتمالية وفاته، حيث أنه لا يمتلك اللاعب إلا كليًا منذ أن كان لاعبًا، فقد تسبب إصابة أحد ضلوعه في إحدى المباريات بضرر في الجهة اليمنى من جسده ليتم إزالة كليته بسبب تلك الضربة التي تعرض لها.

ومن الجدير بالذكر أن الأسطورة بيليه اعتزل عالم كرة القدم مع نهاية عام 1977م، قد فاز خلال مسيرته بكأس العالم ثلاثة مرات، وتمكن من التسجيل على صعيد المشاركات الدولية مع بلاد 77 هدفًا في 92 مباراة، وتوج بأفضل رياضي من قبل اللجنة الأولمبية ولاعب من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا” خلال القرن العشرين المنصرم.

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