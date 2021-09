موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2021

يستضيف ملعب سان سيرو مواجهة من العيار الثقيل بين المستضيف إنتر ميلان ونظيره ريال مدريد مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وستنطلق الأمسية الكروية النارية بين فريق ريال مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

📣 Referee Daniel Siebert will take charge of our @ChampionsLeague match against @Inter_en on Wednesday. #UCL pic.twitter.com/QzEXrxgyW9

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 13, 2021