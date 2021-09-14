موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2021

يستضيف ملعب سان سيرو مواجهة من العيار الثقيل بين المستضيف إنتر ميلان ونظيره ريال مدريد مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

وستنطلق الأمسية الكروية النارية بين فريق ريال مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري بين ريال مدريد وإنتر ميلان عبر شبكة “beIN “Sports، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام المستضيف إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ميجيل جوتياريز، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

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وسيعتمد المدرب أنشيلوتي في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور.

وسيغيب عن الفريق بسبب الإصابة كلاً من: غاريث بيل، ميندي، مارسيلو، لوكا يوفيتش، توني كروس، سيبايوس.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل ريال مدريد، سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، ماتيو دارميان.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، فيما سيغيب عن تشكيلة الفريق اللاعب ستيفانو سينسي بسبب الإصابة.

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