ما سبب ظهور قصو النظر الشيخوخي مبكراً عند الشباب؟

اكتشف خبراء طب العيون أن التكنولوجيا هي السبب الرئيسي، في أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و 39 عامًا، ستظهر عليهم مشاكل بصرية مبكرة عند سن 40 و 45 عامًا. وفي هذا السياق نشرت مجلة "فيدا سانا" الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن مشكلة ما يعرف بـ" قصو النظر الشيخوخي" أو اجهاد العين والذي يسبب صعوبة في تركيز رؤية الأشياء القريبة على غرار (القراءة أو الكمبيوتر و الى آخره). قصو البصر الشيخوخي وأكدت المجلة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة "وطن" أن أطباء العيون، نبهوا منذ بضع سنوات من ظهور إجهاد العين لدى الشباب بشكل متزايد، حيث اكتشف خبراء طب العيون أن التكنولوجيا هي السبب الرئيسي، في أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و 39 عامًا، ستظهر عليهم مشاكل بصرية مبكرة عند سن 40 و 45 عامًا. يرجع هذا التقدم المفاجئ، إلى تعرضنا المفرط للشاشات، سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية أو هواتف محمولة. ما هو قصو النظر الشيخوخي؟ قصو البصر الشيخوخي هو فقدان تدريجي لقدرة العين على التركيز على الأجسام القريبة. إنها حالة طبيعية وعادة ما تشكل الجزء المزعج من التقدم في العمر. عادةً ما يُلاحظ قصو البصر الشيخوخي منذ بداية الأربعينيات إلى وسطها، ويستمر تدهور هذه الحالة حتى حوالي 65 عامًا. اقرأ أيضاً: معظم المصابين بالصداع النصفي لا يتناولون الدواء الصحيح.. إليكم الحل ربما تدرك أنك مُصاب بقصو النظر الشيخوخي عندما تبدأ في حمل كتاب أو جريدة على بعد الذراع لتتمكن من القراءة. يمكن لفحص العين العادي أن يؤكد قصو البصر الشيخوخي. وهذه الحالة يمكن إصلاحها بارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. وقد تفكر أيضًا في إجراء عملية جراحية. مشكلة حتمية تؤثر المشاكل البصرية حسب التقديرات، على 81 بالمئة من السكان فوق سن 45 عامًا. ناهيك أن هذه النسبة قابلة للارتفاع كلما تقدمنا ​​في السن، وهذا ما يفيد أن 98 بالمئة من الأشخاص البالغين 65 فما فوق سيعانون لا محالة من هذه المشكلة البصرية. باختصار، نحن نواجه مشكلة بصرية كبيرة، تؤثر على الجميع دون استثناء في سن معينة وتزداد نسبة حدوثها بمرور السنين. ما هي الحلول؟ على الرغم من أنه ليس هناك حل جذري، إلا أنه يمكننا تبني العادات المناسبة أثناء العمل على الحاسوب أو الأجهزة الأخرى. ينبغي أن تستريح كل 20 دقيقة على الأقل، فضلا عن أن من الضروري تغيير سطوع شاشة الحاسوب أو الهاتف المحمول، والقراء ة من مسافة مناسبة. يدعو أطباء العيون، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، للخضوع لفحوصات دورية من أجل اكتشاف الأعراض الأولية لمرض قصّو النظر الشيخوخي، للحفاظ على جودة رؤيتنا. ختاما، ينبغي ألا نبقى مستسلمين للأمر الواقع، وننتظر تفاقم المشكلة أكثر إلى درجة فقدان البصر، لذلك يمكننا أولا اللجوء إلى بدائل مثل النظارات والعدسات اللاصقة لتصحيح هذه المشكلة، أو إجراء عملية جراحية تهدف إلى استبدال العدسة بعدسة أخرى تُثبَّت داخل العين بموجب تشخيص طبيب العيون.

