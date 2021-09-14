ليفربول يستعد لتقديم العروض المغرية لمحمد صلاح وماني لتجديد عقودهم مع الريدز

كشفت صحيفة إنجليزية، عن رغبة إدارة فريق ليفربول ” الريدز”، في تحصين أبرز نجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من أجل تجديد عقودهم وسط العروض من الأندية الأوروبية للتعاقد معهم.

ليفربول وتجديد عقودهم

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه بعد تجديد نادي ليفربول عقد عدد من نجومه من أبرزهم، حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، وألسكندر أرنولد، وجورادن هيندرسون، وفابينيو، كما أن الفريق يرغب في تجديد عقود التشكيلة الأساسية في الفريق بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وبينت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض للمهاجم السنغالي ماني بنفس راتب المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك في الأسبوع الواحد، حيث سيتقاضى نحو 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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وأردفت، ” في حال موافقة السنغالي ساديو ماني على التجديد، فسيتواجد اللاعب داخل صفوف الفريق الإنجليزي حتى صيف عام 2025″.

ليفربول وعقد محمد صلاح

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق ليفربول ” الريدز” يريد أن يمنح النجم المصري محمد صلاح أعلى راتب في الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، بعرض يبلغ نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد خلال الأيام القادمة.

ويزيد تمسك فريق ليفربول بالنجم صلاح، في ظل نجاح اللاعب في صناعة الأرقام القياسية والتاريخية مع فريق الريدز، حيث تمكن من الوصول إلى هدف رقم 100 في منافسات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق خلال موسم عام 2017.

جيمس بيرس عن تجديد عقد محمد صلاح وماني : بالتأكيد هو أمر يعمل عليه ليفربول وهذا ما يؤكده كلوب والرئيس توم ويرنر ، صلاح وماني حالياً يلعبون كأس العالم والحديث عن عقودهم لن يكون مجدي بكل تأكيد . pic.twitter.com/nVc3kaRVN5 — Sulaiman (@sulaiman444) June 22, 2018

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، وسط المفاوضات المستمرة بين إدارة الريدز ووكلاء اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر يونايتد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق تشيلسي وليفربول وإيفرتون على الترتيب بنفي الرصيد من النقاط.

وفي المركز الخامس آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط، بينما في المركز السادس برايتون وتوتنهام بنفس الرصيد عن النقاط.

📰وفقًا لـ ليفربول إيكو محمد صلاح نجم ليفربول لم يطلب الحصول على 500 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي من أجل الموافقة على تجديد عقده. ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023.🔚 يتقاضى صاحب الـ29 عامًا 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا الآن.💰 pic.twitter.com/S80sMRQyhf — جول العربي – Goal (@GoalAR) September 6, 2021

وآتى فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وفي تاسع الترتيب جاء فريق ليستر يونايتد برصيد 6 نقاط، أما في عاشر الترتيب آتى برينتفورد برصيد 5 نقاط خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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