لوكاكو يقود تشيلسي بفوز صعب على زينيت في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

قاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه تشيلسي في حملة الدفاع عن لقبه، بفوز شاق على منافسه زينيت الروسي بهدف نظيف دون رد في دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي والهدف الوحيد

ونجح فريق تشيلسي بصعوبة في إحراز هدف اللقاء الوحيد في اللقاء في شباك الضيف زينيت الروسي في الدقيقة ال69 عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة في شباك المرمى.

وقدم فريق زينيت الأداء الجيد طيلة مجريات دقائق المباراة مع إهداره العديد من الفرص في هز شباك مضيفه لتقليص الفارق، مع استبداله في منع فريق تشيلسي من الوصول إلى المرمى، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه فريق تشيلسي مواجهة قوية قادمة أمام يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، في دور مجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف زينيت الروسي، حيث كان في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

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أما في خط الدفاع جاء كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما آتى في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي، وفي هجوم فريق تشيلسي اعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق زينيت

ودخل المدرب روبرتو مانشيني، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى ستانيسلاف كريتسيوك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ديان لوفرين، دوجلاس سانتوس، ياروسلاف راكيتسكي، بينما في وسط الفريق كان كلاً من: كلاودينهو، وندل، ويلمار باريوس، وفي خط الهجوم آتى كلاً من، سردار أزمون، مالكوم، أرتيم دزيوبا.

يشار إلى أن فريق تشيلسي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” الموسم الماضي، في نهائي إنجليزي مثير أمام جاره مانشستر سيتي انتهى بفوز “البلوز” بهدف نظيف دون رد.

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