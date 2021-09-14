كيف علق المعارض أحمد الشيبة النعيمي على قرار إدراج اسمه على لوائح الإرهاب الإماراتية؟!

أعلنت السلطات في الإمارات، عن إدراجها شخصيات ومؤسسات على لوائح الإرهاب “المزعوم” من بينهم أسماء معارضة أبرزهم أحمد الشيبة النعيمي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا تضمن إدراج 38 فردا و15 كيانا ضمن قائمة الإرهاب المعتمدة في الدولة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأوضحت أن القرار الوزاري يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

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وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بـ”متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة”.

من هم هؤلاء الأشخاص الذين ادرجت الإمارات على لوائح الإرهاب

وبرز من بين القائمة، المعارضون الإماراتيون (أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، و حمد محمد الشامسي، و سعيد ناصر الطنيجي)، وجميعهم محكومون غيابيا بالسجن لمدة طويلة بعد إدانتهم بالانتماء لجمعية الإصلاح.

وبرز الناشطون الأربعة بتغريدات ومواد إعلامية عرّفوا من خلالها عن الانتهاكات ضد المعتقلين في الإمارات.

لماذا التطبيع الصحي مع الكيان الصهيوني؟ و هل هو الكيان المتقدم طبيا؟

هناك مجال طبي متقدم فيه هذا الكيان و لكنها خطيرة..فما هو هذا المجال؟ و هل ينفعنا؟ pic.twitter.com/ffeuGdWZ9A — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) November 23, 2020

كما نشط الأربعة في رفضهم للتطبيع الإماراتي الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، وأنشأوا رفقة آخرين جمعية إماراتية ترفض التطبيع.

ويعد أحمد الشيبة النعيمي من أبرز دعاة الإصلاح في الإمارات ويشغل رئاسة المركز العالمي للأبحاث، والرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع. مختص بعلم النفس التربوي.

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وتمنع السلطات الإماراتية النعيمي من لقاء ابنه المصاب بالشلل الدماغي منذ 9 سنوات

واكتفى النعيمي بالتعليق على إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب حسب السلطات الإماراتية بتعليق على حسابه عبر “تويتر” قائلاً :” رمتني بدائها و انسلت”.

رمتني بدائها و انسلت#صباح_الخير — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) September 14, 2021

وأثار تعليق النعيمي جنون اللجان الالكترونية التي انبرت بالتطاول عليه عقب ادراج اسمه ضمن لوائح الإرهاب الإماراتي.

شكلك ما ترقد عدل تعرف شو الخطوة الثانية ؟؟؟ هذي نتيجة الافكار المسمومة معروفة النتيجة — Salem Alkaabi (@salem_kaabi0) September 14, 2021

خايف صح — سلطان العلي (@alali20203) September 14, 2021

انت ارهابي وهارب ومشرد المثل ينطبق عليك …بلادي وان جارت علي عزيزة وأهلي وأن ضنوا علي كرام وان هانت علي عزيزة ولو أني أعري بها وأجوع ولي كف ضرغام أصول ببطشها pic.twitter.com/bFacVR7ZgT — مريم المنصوري (@mariam7710) September 14, 2021

مبروك عليك الترفيع الى رتبة ا ر ه ا ب ي في الامارات 😜 — khalifa46 🇦🇪❤️🇸🇦 (@khalifa463) September 14, 2021

وفي سياق متصل، ضمت القائمة شخصيات من لبنان، وإيران، واليمن، وأفغانستان، والهند، وغيرها.

وتاليا بقية القائمة:

5 – حسن حسين طباجه “لبنان”

6 – أدهم حسين طباجه “لبنان”

7 – محمد أحمد مسعد سعيد “اليمن”

8 – حيدر حبيب علي “العراق”

9 – باسم يوسف حسين الشغانبي “العراق”

10 – شريف أحمد شريف باعلوي “اليمن”

11 – مانوج ساباروال او براكاش “الهند”

12 – راشد صالح صالح الجرموزي “اليمن”

13 – نايف ناصر صالح الجرموزي “اليمن”

14 – ذبيح الله عبد القاهر دوراني “أفغانستان”

15- سليمان صالح سالم عبولان “اليمن”

16 – عادل أحمد سالم عبيد علي بادره “اليمن”

17 – علي ناصر عسيري “السعودية”

18 – فضل صالح سالم الطيابي “اليمن”

19 – عاشور عمر عاشور عبيدون “اليمن”

20 – حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان “سوريا”

21 – مهدي عزيز إله كياستى “إيران”

22 – فرشاد جعفر حاكم زاده “إيران”

23 – سيد رضا سيد محمد قاسمي “إيران”

24 – محسن حسن كاركرحجت “إيران”

25 – إبراهيم محمود أحمد محمد “إيران”

26 – أسامة حسين دغيم “سوريا”

27 – عبد الرحمن أدو موسى “نيجيريا”

28 – صالح يوسف أدامو “نيجيريا”

29 – بشير علي يوسف “نيجيريا”

30 – محمد إبراهيم عيسى “نيجيريا”

31 – إبراهيم علي الحسن “نيجيريا”

32 – سوراجو أبوبكر محمد “نيجيريا”

33 – علاء خنفورة أو علاء عبد الرزاق علي خنفورة أو علاء الخنفورة “سوريا”

34 – فادي سعيد كمار، فادي سعيد قمر “بريطانيا”

35 – وليد كامل عوض “سانت كيتس – نافيس”

36 – خالد وليد عوض “سوريا”

37 – عماد خالق كونداكزى “روسيا”

38 – محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى “الأردن”

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أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم:

1 – شركة اثار الأشعة للتجارة

2 – شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح

3 – شركة حنان للملاحة

4 – شركة فور كورنرز بتروليوم

5 – شركة ساسكو لوجستيك

6 – شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 – شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/

8 – شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/

9 – شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/،

10 – شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م

11 – ويف تك للكمبيوتر ذ م م

12 – ان واي بي أي تريدينج- م م ح

13 – كى سى إل جنرال تريدنج م م ح

14 – مجموعة الإنماء

15 – شركة العمقي وإخوانه للصرافة

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