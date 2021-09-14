طليقة وائل كفوري تهاجم إعلامية لبنانية: “تركتوا مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت؟”

هاجمت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، مواطنتها الإعلامية نسرين ظواهرة، والتي ادعت أن أنجيلا كانت حامل بابنتها قبل الزواج.

(بالكن كيف حبلت؟)

واتهمت أنجيلا، نسرين بالسعي وراء التريندات وزيادة نسبة المشاهدة بما تقوله عبر برنامجها (فلفل).

وعبر خاصية الستوري في (انستجرام)، كتبت أنجيلا: (يا جماعة كيف بتفهموا؟ بدكن مشاهدات وسكوبات فهمنا بس ما خلصنا بقا؟).

وتابعت طليقة وائل كفوري: (من المقرف ترك مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت واية ساعة واية نهار واي دقيقة وقبل او بعد الزواج عنجد خلص حلوا عني بقا! شو بالكن فاضي).

(بناتهم حرام مش ذنبهم)

جاء ذلك بعد رد نسرين ظواهرة على تداول خبر حمل طليقة وائل كفوري بطفلتها ميشال قبل الزواج ، حيث وصفت هذه التصرفات بالمقرفة وغير المهنية والأخلاقية.

ولمحت نسرين إلى أن أنجيلا هي من تعمَّدت الترويج لهذه الأخبار المسيئة لها بنفسها، وقالت: (بناتهم حرام مش ذنبهم).

ووجهت أنجيلا حديثها مباشرة إلى نسرين قائلة: (عندما بحثت عن اسمك على غوغل فهمت أي نوع من الأشخاص انت. مريضة).

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وأعادت أنجيلا نشر مقالة تتحدث عن إساءة معاملة نسرين ظواهرة لعاملتها المنزلية، وجاء فيه: ( أثيرت مؤخراً ضجة كبيرة حول الإعلامية نسرين ظواهرة بسبب اتهام جمعية تحمل اسم This Is Lebanon لها بإساءة معاملة عاملتها المنزلية).

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هيفاء وهبي لنسرين: فاشلة وخاينة

وتابعت المقالة: (وذكرت الجمعية في تغريدات نشرتها على حسابها الخاص “على تويتر” أن مقدمة البرامج لم تدفع للأخيرة مستحقاتها وأنها لا تسمح لها بالتواصل مع ذويها وتمنعها من السفر وتحتجزها في المنزل منذ أشهر).

ولم تقف أنجيلا عند هذا الحد، بل قامت بمشاركة تغريدة قديمة للفنانة هيفاء وهبي، كانت قد وجهتها الأخيرة لنسرين ظواهرة.

وجاء في نصها: (انت وبرنامجك وبكلتك بتسوا سرمايتي. بلا اصل، فاشلة وخاينة).

وتعرضت نسرين ظواهرة لانتقادات لاذعة بسبب حديثها عن الأمر، فجاء في التعليقات: (الصحافه ضمير قبل ماتكون قلم).

وكتب آخر: (اللي روج للخبر معروف مين…… ليه عم تتهمي المخلوقة حرام عليكي…. في حدا يطلق اشاعة في حق شرفو و شرف اولادو….. كمية الغباء).

وقالت متابعة: (و انتي يانسرين قديش سؤالك غبي وما بتفرقي عن يلي عم بروجوا الخبر… من كل عقلك امرأة مثقفة وبتحب بناتها بدا تروّج لهيك خبر؟؟؟).

وعلقت الإعلامية جمانة حداد في ردها على نسرين: (بمعزل عن قرف الناس يلي اطلقوا هيك خبر او المهتمين فيه، مش لازم يكون غلط انو اي امرأة تحبل قبل الزواج (أو بلا زواج اذا بدّها)، ولا لازم الطفل او الطفلة الناتجين عن هيك علاقة يحسوا حالن غلط او عيب. كل انسان حرّ بحياتو الجنسية وبجسمو/ا. عقبال ما نصير مجتمع شايل راسو من بين فخاد غيرو، وعقبال ما نصير بلد بيعطي كرامة الانسان، كل انسان، الاولوية).

أنجيلا ترحب بالمساكنة قبل الزواج

وكانت أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

كما تأثرت أنجيلا بشارة عندما بدأت بقراءة رسائل من ابنتيها ميشيل وميلانا لمناسبة عيد الأم وتلقيها مفاجأة منهما، مؤكدة أنهما العيد بالنسبة لها وأنها تستمدّ قوتّها منهما لأنهما محور حياتها وهي تُضحّي كلّ ثانية لأجلهما.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت أنجيلا حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة وائل كفوري ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

أنجيلا بشارة: المجتمع ذكوري

وكشفت أنجيلا بشارة أنها تقبل فكرة المساكنة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلة الخطوبة والزواج، لأنها مرّت بهذه المرحلة لمدة سنة.

واعترفت طليقة وائل كفوري بأنها كانت تغار عليه، مؤكدة أنه أيضاً كان يشعر بالغيرة، مضيفة: (من الصعب العيش إلى جانب شخص مشهور، لكن الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما).

ووصفت أنجيلا بشارة المجتمع بالذكوري، وقالت: (ما يحدث في المحاكم هو حال عدد من الأمهات في مجتمعنا الذكوري، وقد انحاز النائب اللبناني هادي حبيش، المحامي الخاص بوائل كفوري، لطرف على حساب الآخر عند بدء إجراءات الطلاق).

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وعبرت أنجيلا عن صدمتها وانزعاجها من تصرف مواطنتها الإعلامية ريما نجيم وطريقة إعلانها خبر طلاقها، وقالت: (أتمنى منها فقط أن تقوم بممارسة دورها الإعلامي والابتعاد عن دور القاضي الذي ينطق بالأحكام على الهواء).

وحول خلافها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فأكدت أنجيلا أنه خلاف شخصيّ، وقالت إنها تواصلت معها وطلبت منها عدم نشر أي اخبار غير صحيحة، موضحةً أن الأحمدية قبلت الأمر على مضض غير أنها فوجئت في اليوم التالي أنهم يتكلمون بشكل سيء عن أهلها.

وتابعت: (هجوم نضال الأحمدية لم يعد يزعجني فلتتكلم حتى تشبع).

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