اللبنانية ستيفاني صليبا تحترم عادات السعودية وتلتزم بالحجاب.. شاهدوا كيف تبدو؟

أثارت الفنانة اللبنانية، ستيفاني صليبا، إعجاب جمهورها، بارتداءها الحجاب، احتراماً لعادات وتقاليد السعودية، حيث تتواجد هناك حالياً.

إلى المملكة لأول مرة

ومنذ وصولها إلى العاصمة الرياض، تنشر ستيفاني صليبا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي العباءة السوداء.

وتوالت صور ستيفاني صليبا بالحجاب في أغلب الصور، ونسقت غطاء الرأس مع فساتينها المحتمشة التي ترتديها.

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

وحين وصلت ستيفاني إلى السعودية قبل أسبوعين، ظهرت بالمطار بفستان مكشوف، ثم ارتدت العباءة وعلقت: (إلى المملكة لأول مرة، الرياض، السعودية).

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

لقاء قريب

وبنفس العباءة، ودعت ستيفاني الرياض قبل أيام، معقبة: (أغادر المملكة اليوم…. الى لقاء قريب).

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View this post on Instagram A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

وأثنى الجمهور على تصرف ستيفاني وارتداءها الحجاب، فجاء في التعليقات: (حلو انك تحترم البلد اللي ماشيتله ستيفاني الجميلة ).

وكتب آخر: (يا حلو الناس الذوق الي بس تجي دوله تتقيد بقوانينها وعاادات ودين اهلها).

View this post on Instagram A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

وبنفس النمط، كتب متابع: (حبيت احترامك ولبسك للعبايه).

(اتركي الحجاب بحاله)

ولم يمنع ذلك بعض التعليقات المهاجمة لستيفاني، متهمينها بتشويه الحجاب، فكتب متابع: (ماشاءالله يوم متفصخه ويوم متحجبه المؤمن الداعر).

وعلق آخر: (اتركي الحجاب بحاله).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (شوهتي الحجاب استغفرالله بس).

ولم يتبين سبب تواجد ستيفاني صليبا في السعودية، وما إذا كان لمشروع فني جديد، أم مجرد سياحة.

وأعادت زيارة ستيفاني للمملكة، للأذهان زيارة الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي إلى هناك قبل أشهر.

وأثارت الدكتورة يومي حينها جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها في جزر المالديف، تواجدت بعد انتهاء زيارتها للمملكة.

وظهرت الدكتورة يومي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على “سناب شات”، ، وهي ترتدي مايوه عاري يكشف كافة تفاصيل جسدها، وتشرب الكحول مع أحد أصدقائها، معلقة: “بصحتكم”.

وأثار فيديو الدكتورة يومي غضب السعوديين الذين اعتقدوا أنها لا تزال في المملكة، مستنكرين ظهورها بهذه الجرأة وشربها الكحول.

وكتبت مغردة: “وين عبايات مصمماتنا اللي أخذتهن الله ياخذها”.

كما وتساءل آخر: “هذه ليش جات السعودية؟”.

كما وطرح آخر نفس السؤال مستنكراً، وكتب: “مين جايب هذه الفتاة للسعودية؟ الله لايوفقه”.

وسبق أن استفزت الدكتورة يومي السعوديين أثناء توثيقها أجواء الزيارة التي قامت بها قبل أيام، وذلك حين استعرضت قيمة العقد الماس الذي تم إهداؤه لها، واعتبرت أنه قليل في حقها.

هدية بمليون ريال!

وظهرت الدكتورة يومي في الفيديو، وهي تتمايل على أنغام أغنية “يا بعدهم كلهم” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله. وتقول: “الالماس اللي اليوم لابسته حقول لكم سعره وهو قليل بحقي يعني مش كثير بس مليون ريال”.

وظهرت الدكتورة يومي بفيديو عبرت خلاله عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي تلقتها في السعودية. وقالت إنها تفكر في الاستقرار في الرياض، قائلة: “بفكر ظلني بالسعودية والله حبيت الجو، ما بتستقبلوني يا أهل الرياض”.

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كما وأضافت: “أنا ما شفت حداً بيهتم بحدا مثل ما اهتموا فيني، وأنا منيحة كمان أنا بضحكهم وبعملهم أجواء”.

يومي مودل في “شيلة” سعودية

وكشفت الدكتورة يومي خلال تواجدها في الرياض، عن مشاركتها في عمل فني سعودي قريبا.

كما أوضحت دكتورة يومي عبر مقطع فيديو أنها ستظهر في فيديو كليب سعودي. قائلة: “قريباً راح كون مودل في كليب لأحد منشدي الشيلات السعودية”.

الدكتورة يومي : قريباً راح كون مودل في كليب لأحد منشدي الشيلات السعودية pic.twitter.com/1zQbmx4aJK — هيئة المشاهير+2 (@no_oo51) January 16, 2021

ليلى اسكندر وأزمتها مع السعوديات

كما استفزت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، السعوديات بعد نشرها جلسة تصوير لها ظهرت فيها بفساتين جريئة، وفيديو يرصد لحظة لقائها بزميلها في ستار أكاديمي، السعودي محمد خلاوي، بعد انقطاع 16 عاماً.

وتظهر ليلى اسكندر بفيديو وهي تستقبل خلاوي بباقة ورد وأحضان وقُبل، ووضعت يدها على خدّه، وبدأت بمدحه والتأكيد أن شكله لم يتغير، وأنه من أكثر من عرفتهم وفاءً ورقياً، ثم خرجت معه في سيارته إلى مرسى يمتلكه ووصفته بـ”حبها” أثناء حديثها معه.

#ليلى_اسكندر تلتقي نجم ستار أكاديمي محمد خلاوي بعد انقطاع دام 16 سنة .. pic.twitter.com/VLZp0Mvvz8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 28, 2020

وفتحت ليلى اسكندر النار على السعوديات اللواتي هاجمنها واتهمنها بمخالفة الذوق العام بالسعودية وكتبت منشور قالت فيه: (خيرا تفعل سوا تلقی.. شانين علي حملة في تويتر بعض السلاتيح.. على أساس أنا متمشية في الشوارع مفصخة…. اللي استحوا ماتوا…. أنا ليلى إسكندر ما حد يعلمني الصح من الغلط … أنا مو بالشارع یا مريضة أنت وهي أنا في احتفال خاص في شاليهات ومنتجع على البحر).

(رمم تحاول توصل للقمم)

ورأت ليلى اسكندر أن فستانها ليس جريئاً كما قالوا، وتابعت: (فستاني لفوق الركبة وأنا عالبحر، عادي ترا ألبس مايوه زیکم، بس أنا ما أسويها، لأني أحترم زوجي وولدي من قناعة، قانونًا أساسا لست مجبرة بلبس العباءة وألبسها أنا شخصية، لذلك أنتم فقط مجرد رمم تحاول توصل للقمم بس).

وتابعت: (انسوا إنكم تنتصرون لأن حنا في بلد القانون واللي فيكم يحاول في عهد اللافساد يغلط على أحد وشوفو النتيجة .. والدعم المجاني توقف.. انسوها ليلى اللي قبل).

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