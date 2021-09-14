الزمالك المصري يتعاقد مع التونسي حمدي النقاز

تعاقد فريق الزمالك المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مع لاعب الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز 28 عامًا، قادمًا من نادي الترجي الرياضي خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

الزمالك وحمدي النقاز

ونشر حامل اللقب فريق الزمالك بيان عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” وقع التونسي حمدي النقاز لاعب الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي الرياضي على عقد لانتقال إلى نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم كاملة”.

ثالث الصفقات ⚪🏹 رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمدي النقازpic.twitter.com/1XP7yninZr — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2021

وأضاف الزمالك، ” ووقع اللاعب حمدي النقاز على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري والدكتور حسام المندوة والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للفريق البيضاوي”.

صفقات الزمالك

وتعد هذه الصفقة الثالثة لفريق الزمالك المصري، حيث تعاقد قبل ذلك مع مهاجم فريق المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر بالمجان.

حمدي النقاز عبر انستجرام: سعيد بعودتي من جديد إلى #نادي_الزمالك، عودة مختلفة بتحديات وآمال جديدة، أسعى من خلالها إلى إسعاد الجماهير البيضاء التي دوماً أكن لها كل احترام وتقدير 🙏❤️ pic.twitter.com/8kCNiXbwsL — Yallakora (@Yallakoranow) September 14, 2021

وكذلك اللاعب محمود شبانة مدافع فريق أسوان لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم في إطار الدفاع عن لقبه، وكذلك المنافسة القوية في دوري أبطال أفريقيا.

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وقال حمدي النقاز في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام” ، قائلاً: ” سعيد بعودتي من جديد إلى نادي الزمالك، عودة مختلفة بتحديات وآمال جديدة، أسعى من خلالها إلى إسعاد الجماهير البيضاء التي دوماً أكن لها كل احترام وتقدير”.

حمدي النقاز و مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة اللاعب التونسي حمدي النقاز الاحترافية في رياضة كرة القدم، عقب انضمامه إلى نادي النجم الساحلي خلال صيف عام 2013 وحتى عام 2018، شارك في 110 مباراة وتمكن من إحراز 7 أهداف.

وفي عام 2018 تعاقد مع فريق الزمالك المصري لمدة موسمين كاملين، حيث لعب 30 مباراة محرزا هدفين، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الترجي التونسي الذي شارك معه في 19 مباراة في كافة المسابقة المختلفة مسجلاً الهدف الوحيد معه.

عاد للقلعة البيضاء مجدداً🔙⚪ حمدي النقاز بقميص نادي الزمالك بعد العودة إليه رسمياً اليوم 📸 pic.twitter.com/yzCNURVTkV — Btolat.com (@Btolat) September 14, 2021

ليعود بعدها إلى فريق الزمالك المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية في صفقة لمدة ثلاثة مواسم، فيما لم تكشف إدارة الزمالك عن قيمة صفقة انتقال حمدي النقاز إلى الفريق البيضاوي المصري.

يشار إلى أن فريق الزمالك قد توج ببطولة الدوري المصري الموسم المنصرم للمرة ال13 في تاريخه، بعد غياب عن التتويج منذ عام 2003.

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