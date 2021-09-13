وفاء صقر.. أول حلاقة سعودية تثير جدلاً واسعاً بمهنتها الخاصة بالرجال فقط!

تحت وسم (أول حلاقة سعودية)، تصدرت الشابة السعودية وفاء صقر التريند في المملكة، بعد تداول فيديو لها وهي تقص شعر طفل صغير.

أول حلاقة سعودية

وكشفت وفاء صقر، قصة ممارستها المهنة المقتصرة غالباً على الرجال في بلادها، قائلة: (بدأت مهنة الحلاقة منذ سنتين، ووالدتي فخورة بمهنتي).

وأضافت أول حلاقة سعودية، في حديثها لمواطنها نجم (سناب شات) عبدالرحمن المطيري: (أجيد حلاقة شعر الأطفال والتعامل معهم حتى وإن كانوا صغارا جدا، وأقوم بنفسي باختيار قصة تناسب نوع شعر كل طفل).

نموذج رائع لبنت الوطن, كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة 👏🏻🇸🇦#اول_حلاقه_سعوديهpic.twitter.com/kEPcChrjfE — فهد الأحمدي🇸🇦 (@FahadAlahmdi88) September 11, 2021

وأشارت وفاء التي ظهرت بالفيديو وهي تمسك ماكينة الحلاقة الكهربائية، وتنفذ قصة لأحد الأطفال، إلى أنها تعمل من المنزل، وتتمنى أن يكون لها محلاً خاصاً في المستقبل، مؤكدة أنها تسعى لتنفيذ الأمر.

تتعامل مع جميع الأطفال

هذا ولا يقتصر عمل أول حلاقة سعودية على حلق شعر الأطفال بأحدث القصات، لكنها أيضاً تعمل على تصنيع صبغات شعر طبيعية، منوهة إلى أنها دائماً ما تحرص على تطوير نفسها وتتابع أحدث القصات على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

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وظهرت وفاء بفيديو آخر وهي تقص شعر طفل صغير كان ينام على يد والدته، مؤكدة في لقاء مع برنامج (سيدتي) على روتانا الخليجية، أنها تستطيع التعامل مع جميع الأطفال بما في ذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة.

#أخبار_سيدتي وفاء صقر .. أول حلاقة سعودية: واجهت صعوبات كثيرة في البداية ولدي طريقة خاصة للتعامل مع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة #أول_حلاقة_سعودية#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GlH5WFKBDJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 12, 2021

وكشفت أول حلاقة سعودية أنها كانت تعمل في أحد محلات الحلاقة قبل أن يغلق بسبب انتهاء الرخصة، ما جعلها تستمر بعملها من المنزل.

جدل بين المغردين

وتباينت ردود أفعال المغردين حول أول حلاقة سعودية، ما بين مؤيد للفكرة، وآخرون معارضون.

وجاء في التعليقات ماكتبه الناشط محمد الشيباني: (الله يرزقها مقدماً بس وين الموهبه في الموضوع كامل حسيت ان الحلاقه اختراع للمهندس ألفرد نوبل التضخيم الاعلامي الكبير والتزيف ورا الكسب المادي يجعل من اشياء بسيطه محط لفت انتباه الناس والسخريه من قبل المعلن للدعايه).

#اول_حلاقه_سعوديه الله يرزقها مقدماً بس وين الموهبه في الموضوع كامل حسيت ان الحلاقه اختراع للمهندس ألفرد نوبل التضخيم الاعلامي الكبير والتزيف ورا الكسب المادي يجعل من اشياء بسيطه محط لفت انتباه الناس والسخريه من قبل المعلن للدعايه pic.twitter.com/Nn52I5Mx2c — ‏ ‏﮼محمد ‏﮼الشيباني (@Moh50092) September 11, 2021

ووافقته الرأي مغردة باسم سلمى، وكتبت: (والله ماني شايفه فخر بالموضوع، بلعكس اشوف مكان ومسمى وظيفي ما يناسب بنت، لكن دامه شغل حلال وعاجبها لا يسعني ألا ان اقول، موفقه والله يرزقها).

والله ماني شايفه فخر بالموضوع، بلعكس اشوف مكان ومسمى وظيفي ما يناسب بنت، لكن دامه شغل حلال وعاجبها لا يسعني ألا ان اقول، موفقه والله يرزقها ✋#اول_حلاقه_سعوديه — سلمى (@slma_h) September 12, 2021

وكتب آخر: (كرامة المراه السعوديه مصونة في بيتها كما عرفناها من قدم التاريخ وهي مضرب مثل لنساء العالم لانهن حفيدات امهات المؤمنين بهذه البلاد الطاهره).

كرامة المراه السعوديه مصونة في بيتها كما عرفناها من قدم التاريخ وهي مضرب مثل لنساء العالم لانهن حفيدات امهات المؤمنين بهذه البلاد الطاهره #اول_حلاقه_سعوديه — A lock on neglect. (@tN0Z7ZJiV2PZ3I1) September 13, 2021

ورأى آخر أن وفاء صقر تقلد الغرب، وكتب: (وأين الفخر في اقتحام المرأة لمهنة لا تليق بها !!؟ سبحان الله ! الإسلام يُعز المرأة وهم يبحثون عن ذلها بتقليد الكفار !).

#اول_حلاقه_سعوديه وأين الفخر في اقتحام المرأة

لمهنة لا تليق بها !!؟ سبحان الله ! الإسلام يُعز المرأة

وهم يبحثون عن ذلها

بتقليد الكفار !! — الناصح (@Abdallah7830) September 13, 2021

وسخر آخر من اعتبار وفاء صقر موهبة فريدة، وكتب: (الأعمال الحرفية كثيرة. منها النجارة والحدادة والقصابة.. وكذلك الحلاقة أعمال حرفية عادية، بمجرد الممارسة وتختلف درجة إتقانها بين الحرفيين. ولكن إذا عملتها المرأة صارت موهبة!!).

الأعمال الحرفية كثيرة. منها النجارة والحدادة والقصابة.. وكذلك الحلاقة أعمال حرفية عادية، بمجرد الممارسة وتختلف درجة إتقانها بين الحرفيين.

ولكن إذا عملتها المرأة صارت موهبة!! #اول_حلاقه_سعوديه — abn al roumi (@m_s_romi) September 13, 2021

بينما ردت إحداهن على المعارضين بالقول: (ملايين النساء في المملكة عطلات عن العمل ومع زيادة الأعداد وفرص تمكين المرأة ما ممكن حصول كل هذي الأعداد على مناصب عالية بسبب عدم الخبرة وبسبب عدم دراسة البعض منهن وشغلتها كحلاقة أطفال حلوة. أغلب الرافضين من الذكور عشان لا تعتمد المرأة على نفسها وتفتك من تحكمهم.).

#اول_حلاقه_سعوديه

ملايين النساء في المملكة عطلات عن العمل ومع زيادة الأعداد وفرص تمكين المرأة ما ممكن حصول كل هذي الأعداد على مناصب عالية بسبب عدم الخبرة وبسبب عدم دراسة البعض منهن وشغلتها كحلاقة أطفال حلوة. أغلب الرافضين من الذكور عشان لا تعتمد المرأة على نفسها وتفتك من تحكمهم. — мυнαмα∂ (@M1k90s) September 13, 2021

نساء يقدمن القهوة

ومنذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في المملكة، شهدت البلاد تطورات وتغيرات كبيرة جدا بالأوضاع الاجتماعية، والذي أيد عدد من القوانين دمرت العديد من العادات والتقاليد السعودية المحافظة والتي اشتهرت بها المملكة طيلة عقود.

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وسبق أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وصفه النشطاء بالصادم، لمجموعة من النساء ظهرن يخدمن على الضيوف ويقدمن القهوة في اجتماع رسمي على ما يبدو.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيدات يقفهن وسط صالة كبيرة للاجتماعات يتواجد بها عدد كبير من الرجال، ويمسكن بالقهوة وصواني الضيافة في مشهد اعتبره السعوديون إهانة للمرأة.

دوري جدة النسائي!

وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين السعوديين معتبرين ذلك مخالفة كبيرة للعادات والتقاليد، حيث معروف لدى السعوديين أن المرأة لا تخدم على الرجال ويعدون ذلك من عدم المروءة.

كما انطلق قبل عامين دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي استمر حينها 10 أسابيع.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” آنذاك، أن دوري جدة النسائي انطلق اليوم، بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

واثار الخبر موجة جدل واسعة بين السعوديين على تويتر، وتصدر وسم “#دوري_جدة_النسائي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة في حينه، وعبر السعوديين فيه عن غضبهم من هذا الأمر الذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

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