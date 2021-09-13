هنا الزاهد في موقف مُحرج بسبب الصورة التي نشرها زوجها أحمد فهمي! (شاهد)

أثار الفنان المصري أحمد فهمي، جدلاً واسعاً بين متابعيه، بعدما وضع زوجته الفنانة هنا زاهد، في موقف مُحرج، وفي نفس خانة كلبته الأليفة.

نساء في حياتي

ونشر أحمد فهمي صورة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، تظهر هنا الزاهد وكلبته زيزي وهما ترتديان نفس النظارات الشمسية.

وعلق فهمي على الصورة: (نساء في حياتي، هنا وزيزي).

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وأثار تصرف فهمي الجدل بين المتابعين، فمنهم من رأى أن الأمر لا يتعدى المزاح، ومنهم من هاجمه ووجدوا أن الأمر معيب في حق زوجته.

وجاء في التعليقات: (بالله عليك هنا ماتزعل من هذه المقارنه؟).

وسخر آخر منه قائلا: (الشرع سمحلك بأربعة فاضل اتنين ).

علاقة زيزي وأحمد فهمي

وتساءل آخر: (طب انت كدا بتتغزل فيها ولا بتشتمها عشان اكون عارف بس).

وكتبت متابعة: (يا جبروتك ملبسهم نفس النظارة).

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وسبق أن تحدثت هنا الزاهد في أحد البرامج التليفزيونية على ارتباط فهمي بكلبته زيزي بشدة لدرجة أنها كانت تشعر أحيانا بالغيرة بسببها في بداية علاقتهما، لكنها تفهمت بعد ذلك مدى الوفاء لدى كلبته نحوه.

وفي سياق آخر، نشرت هنا الزاهد قبل أسابيع صورة جمعتها بشقيقتها فرح، ظهرتا فيها بدون مكياج.

وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة، فمنهم من رآى أن الفنانة هنا الزاهد بدون مكياج تبدو اجمل، فيما قال اخرون إن عمليات التجميل واضحة في انفها.

وكانت هنا الزاهد شاركت جمهورها ومتابعيها، صورة لها على شاطئ البحر ظهرت خلالها بملابس البحر وبشعر مبلول، ووجهت هنا رسالة لزوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة: “أنا مش كتكت يا فهمي”.

ورد أحمد فهمي على زوجته هنا الزّاهد قائلا: “خلي الساحل ينفعك بقى”.

وكان فهمي سخر من شعر هنا عند ظهورهما سويا في برنامج “صاحبة السعادة”.

وكشفت هنا في برنامج Gossips أن رقمها مدون على هاتفه باسم “كِتكِت” بسبب شعرها المجعد.

هنا الزاهد ببجامة النوم مع زوجها

وقبلها بأيام، شاركت الممثلة المصرية هنا الزّاهد، صوراً عفوية لها من داخل المنزل، ظهرت خلالها بدون مساحيق تجميل برفقة زوجها أحمد فهمي.

ونشرت هنا الصور عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت في إحداها تحتضن زوجها، وكلاً منهما يحمل حيوانه الأليف، معقبة: (المنزل السعيد).

وفي الصورة الثانية ظهرت هنا ببيجامة النوم، دون أي مساحيق تجميل، وهو ما أثنى عليه الجمهور الذي أكد أنها جميلة في كل حالاتها.

وسبق أن استعرضت هنا الزّاهد جمالها في فيديو قصير وجديد، نشرته عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”.

وبينما اثنى الجمهور على جمال الفنانة الزاهد في الفيديو، رآى آخرون أنها كانت أجمل في صورة نشرتها مؤخراً وظهرت فيها بدون مكياج.

هنا الزاهد حامل!

وكانت هنا الزاهد قد أثارت الجدل بصورتها في زفاف إسراء العدل، والتي بدت فيها ببطن منتفخ، ما جعل المتابعين يعتقدون أنها حامل.

لكن الفنانة المصرية أكدت أنها ليست حامل، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل).

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وتابعت هنا ساخرة: (بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة، فأكيد هيفتكروني حامل، أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا).

واشعلت الممثلة المصرية حينها منصات التواصل الاجتماعي، خلال مشاركتها في حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، حيث أطلت وهي ترقص رفقة زميلتيها هنادي مهنا ومايان السيد.

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3 سنوات على الخطوبة!

وقبل أيام، احتفلت النجمة هنا الزاهد بمرور ثلاث سنوات على خطوبتها من النجم أحمد فهمي.

ونشرت هنا الزّاهد صورة من حفل الخطوبة الذي عقد عام 2018 بمنزل والدتها مصحوبة بتعليق :”3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة”، ليرد عليها فهمي عبر التعليقات قائلا :”كل سنة وإنتي أحلي حاجة في العالم”.

يذكر أن الزاهد احتفلت بزفافها على أحمد فهمي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في سهرة امتدت من مساء 11 سبتمبر 2019 وحتى الساعات الأولى لليوم التالي.

وشهد الحفل عدداً كبيراً من نجوم الفن والإعلام، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب المصري محمد حماقي. كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين.

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