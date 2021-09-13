ناشطة تفجر مفاجأة حول سبب احراق شاب تونسي نفسه أمام مقر الداخلية

كشفت الناشطة التونسية درة محمد السيد، السبب الرئيسي وراء دفع شاب تونسي لإحراق نفسه قبل يومين، في أحد أشهر شوارع العاصمة التونسية، مشيرة إلى أن السبب هو منعه من السفر إلى فرنسا التي يدرس فيها ويعمل، بعد زيارته لأقاربه في تونس.

وقالت الناشطة السيد في سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، إن الشاب منع من السفر بناء على قانون S17، الذي يعود إلى حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبموجبه يتمكن عناصر الأمن في المطار من منع أي شخص من السفر بناء على مزاعم وشبهات أمنية، ودون إذن قضائي.

تفاصيل وفاة المواطن التونسي الذي اضرم النار بجسده بالامس في اشهر شوارع العاصمة تونس

المواطن تونسي مقيم بفرنسا أين يدرس و يشتغل فيها

عاد للوطن ربما لزيارة الاقارب و لكن عند عزمه للعودة لفرنسا يمنع من السفر بقانون S17 الجائر

اسبوع كامل و هو يتنقل من ادارة امنية الى اخرى ..

(يتبع) pic.twitter.com/EJX7Ghxuig — درة محمد السيد (@dorramedsaed) September 12, 2021

ولفتت إلى أن الشاب ومنذ أسبوع يتردد على كافة الإدارات الأمنية ومخافر الشرطة، ولم يتلق أي رد إيجابي أو حل، أو توجه له تهمة أو حكم قضائي وفق القانون S17 “الجائر” كما تصفه.

منذ اسبوع وهو يتردد على كل الادارات الامنية و مخافر الشرطة ولم يتلقى اي رد اجابي او حل او تهمة او حتى حكم قضائي حسب قانون S17

هذا القانون هو قانون يمنع به اي مواطن من السفر لمجرد الاشتباه به حتى وشاية دون دليل او جنحة او اي سند قانوني يحاكم عليه

(يتبع) — درة محمد السيد (@dorramedsaed) September 12, 2021

ولفتت إلى أن القانون S17 كان عارضه البرلمان، وخاصة أعضاء ائتلاف حزب الكرامة، ووقعت بسببه مشادة في المطار، ويلاحق النواب حاليا بناء عليها وتعرف بقضية المطار، بعد منع سيدة العام الماضي من السفر وتدخل النواب واعتصامهم بالمطار لوقف هذا القانون والسماح لها بالمغادرة.

ضاقت به الدنيا و لا يوجد اي حل لهذا القانون الجائر

مع الملاحظة ان هذا القانون عارضه البرلمان و بالتحديد عارضه اعضاء حزب ائتلاف الكرامة

بعد الانقلاب تم التحقيق و ما زال مع كل النواب الذين عارضوا هذا القانون و هم حتى الان تم التضييق عليهم و كيل التهم ضدهم بسبب معارضتهم قS17 — درة محمد السيد (@dorramedsaed) September 12, 2021

شاب تونسي يحرق نفسه

وكان شاب تونسي السبت، أقدم على إضرام النار في جسده بالشارع الرئيسي للعاصمة (الحبيب بورقيبة)، قرب مقر وزارة الداخلية، وعلى بعد أمتار من دوريات أمنية تحيط بالمكان.

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وقال شهود عيان لوسائل إعلام إن الشاب أضرم النار في جسده، قبل أن يتدخل أعوان أمنٍ ومواطنون لإطفائه، ثم نقل بسرعة إلى مستشفى الحروق البليغة بمحافظة “بن عروس” (جنوبي العاصمة).

من جهته، قال مصدر بمستشفى “بن عروس” (خاص بحوادث الشغل والحرائق)، إن “المصاب تعرض لحروق من الدرجة الثالثة، وحالته خطيرة، وسيولى العناية الطبية المناسبة”.

وبحسب مقاطع فيديو وصور نشرها ناشطون على “فيسبوك”، فقد أثار الرجل حالة من الهلع والفوضى بإشعال النار في جسده، ثم السقوط والوقوف مجددًا، رافقتها محاولات رجال أمن لإطفائه بمساعدة مارة، دون أن تكشف وزارة الداخلية أو الصحة على الفور عن هويته أو أسباب إقدامه على ما فعله.

عاجل: شاب تونسي معطل عن العمل من اصحاب الشهائد يضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة😥😥 #تونس #tunisie #قيس_سعيّد pic.twitter.com/VjbaQKBDcY — نوارة 🌺 (@nouara190) September 11, 2021

من جهتها نقلت وكالة فرانس برس، عن ديوان الحماية المدنية وشهود، قولهم إنّ رجلاً يبلغ 35 عاماً “أحرق نفسه بالنار في شارع الحبيب بورقيبة، وهو يعاني حروقا من الدرجة الثالثة وجرى نقله على وجه السرعة إلى مركز الإصابات والحروق السريعة”.

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وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة أنّ الضحية يعاني “حروقا في كافة أنحاء جسده”، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية أو دوافعه.

صب البنزين على نفسه واشعل النيران بجسده

ونقلت الوكالة الفرنسية عن شاهد عيان قوله إنّ الرجل وصل إلى شارع الحبيب بورقيبة مصحوباً بآخر أصغر سناً.

وأضاف أنّهما حاولا جذب انتباه صحفيين كانوا في المكان لتغطية وقفة احتجاجية، قبل أن يصب الرجل مادة مشتعلة على جسده ثم يضرم النار بولاعة.

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