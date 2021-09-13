فيفي عبده تردّ على البلاغ ضدّ رقصها بـِ”المنشفة” بفيديو رقص جديد بفستان أزرق (شاهد)

ردّت الراقصة المصرية فيفي عبده، على واقعة التقدّم بببلاغ ضدها للنائب العام، على خلفية ظهورها في فيديو رقص بـ”المنشفة”، بفيديو رقص جديد .

وظهرت فيفي عبده وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، وترقص على أنغام أغنية الفنانة السورية أصالة نصري “بنت أكابر”.

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وأعلن المحامي المصري أشرف فرحات التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ أو “العريضة الإلكترونية”.

واعتبر المحامي المصري أشرف فرحات فيديو رقص فيفي عبده بالمشفة”فعلًا فاضحًا، ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع”.

واستند المحامي في بلاغه لـ”قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 ؛ معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية..”.

رقص فيفي عبده بالمنشفة

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: (خلصت هدومك يعني). وكتب آخر: (اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك ياشيخة).

وألقى آخر باللوم على السلطات المصرية للسماح لها بما تفعله، وكتب: (العيب مش عليها العيب علي التلفزيون والدوله اللي سمحلها بكده عيب والله). وتساءل آخر: (يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب).

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وقبل أيام فقط، ودعت فيفي الساحل الشمالي الذي قضت فيه إجازتها الصيفية، بوصلة رقص على أحد أغنيات الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

ونشرت فيفي فيديو الرقص عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص بالفستان الأخضر الذي أثار السخرية قبلها بيوم، على أغنية (أنا يا طير).

وعقبت فيفي بتعليق قالت فيه: (الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير و انا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده، وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة وكل صيف وانتم طيبين).

وأثارت فيفي استغراب جمهورها بسبب عدم حذرها في الحركة كرقصاتها السابقة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ورقصها بطريقة جنونية.

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