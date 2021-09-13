طارق العريان يرد على زواج أصالة بفيديو مع حبيبته السورية! (شاهد)

نفت عارضة الأزياء السورية الأرمينية نيكول سعفان، أنباء انفصالها عن المخرج الفلسطيني طارق العريان بفيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاده.

عيد ميلاد طارق العريان

وانتشرت شائعة انفصال نيكول عن العريان، تزامناً مع إعلان الفنانة السورية أصالة نصري، زواجها رسمياً من الشاعر العراقي فائق حسن.

وهو ما جعل نيكول سعفان تنشر فيديو عبر خاصية (الستوري) في حسابها على (انستجرام)، وهي تهدي حبيبها، طليق أصالة، كيكة بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف الـ12 من الشهر الجاري.

وأظهرت نيكول بالفيديو خطوات تحضيرها للكيكة التي كتبت عليها: (عيد ميلاد سعيد طارق العريان).

طارق العريان مع حبيبته سراً

وقبل أسابيع، التقى طارق ونيكول سعفان، في بيروت سراً وجمعهما حفل عشاء.

وحرص طارق العريان ونيكول سعفان على التخفي حتى لا يشعرا الجمهور أنهما سوياً، تجنباً للضجة والهجوم والانتقادات التي يسببها ظهورهما معاً.

وجاء لقاء العاشقين في حفل عشاء في منزل الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، وزوجها طبيب التجميل الشهير نادر صعب، بحضور الفنان اللبناني فارس كرم.

وما كشف تواجد طليق الفنانة السورية أصالة نصري، وحبيبته، هو الصور التي نشرتها أنابيلا وجمعتها بنيكول سعفان دون طارق العريان.

ورحج المتابعون أن حرص العريان وسعفان على عدم الظهور سوياً، يرجع لمحاولة تجنبهما ردود الفعل والضجة التي قد تحدث كما حدث في الصورة التي انتشرت لهما في عيد ميلاد نيكول، بحضور الفنان المصري ماجد المصري وزوجته رانيا عطية العام الماضي.

أصالة نصري: (أقسى صورة مرقت علي)

وذلك حين نشرت الفنانة المصرية نسرين أمين بنشر صورة جمعتها بطارق العريان وحبيبته نيكول سعفان عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، معلقة عليها: (شكرًا حبايبي كانت ليلة مدهشة).

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وهو ما دفع أصالة نصري لإعادة نشر الصورة والتعليق: (هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي ثلاثين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والست العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران).

لكن أصالة حذفت الصورة بعد فترة وبررت ذلك بأنها لا تريد أن تتذكر الألم الذي سببه لها هذا المشهد.

أما عن أصالة، فقد تحدثت مصادرعن أنّ الزواج لجديد لها تم بشكل رسمي، لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة السورية.

وأشارت المصادر إلى انّ أصالة تتواجد حاليًا مع زوجها الشاعر فائق حسن في السعودية، على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في “أب تاون كايرو”، وهو أحد المطاعم الذي يقدم وجبات لبنانية.

رسمياً زواج الفنانة اصالة بالشاعر فائق حسن وهذي صور لهم مع بعض 😍🥰 الف مبروك لهم الله يسعدهم هالمرة الخبر صحيح مو تأليف زي المرة الماضية pic.twitter.com/mCcjinKzzh — مايند (@meemmind) September 11, 2021

ونشرت أصالة فجر اليوم الاثنين صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام تجمعها بعريسها، بينما ترتدي هي فستاناً أبيض.

وأكدت أصالة في تعليقها على الصورة أن زوجها الجديد الصديق الأقرب إلى قلبها وشاكرة الأصدقاء والمحبين الذين فرحوا لزواجها.

(الأقرب لنفسي)

وكتبت الفنانة السورية: (منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق).

وتابعت: (معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ).

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وأكدت أصالة أن زواجها لن يمنعها من مواصلة الوقوف عند مسؤولياتها، معقبة: (نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ).

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها قائلة: (أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي ..وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي).

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ولزوجها كتبت أًصالة: (وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد .. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ).

وختمت أصالة حديثها قائلة: (بتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ).

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